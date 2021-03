Unghie primavera estate 2021: le tendenze delle nail art da copiare assolutamente!

La nail art è un vezzo al quale difficilmente le donne rinunciano. Ecco le più belle tendenze per la primavera estate 2021 da copiare assolutamente.

Avere delle mani sempre in ordine e soprattutto con delle belle unghie laccate è un ‘must’ per moltissime donne, un vero e proprio strumento di fascino al quale difficilmente ormai si rinuncia fosse anche per una semplice french manicure.

Le unghie non sono più solamente colorate ma finemente decorate con piccoli motivi, con colori sfumati, e nuance dorate. Questa sarà la stagione del colore che renderà uniche anche le nail art più semplici. Scopriamo le tendenze e le nail art da non perdere dal social di immagini più amato, Pinterest! Non hai mai datto la ricostruzione unghie? Scopri la differenza tra quella in gel e quella in acrilico.

Come avere unghie sane, belle e forti ogni giorno

Le mani e le unghie in particolare sono un biglietto da visita per qualsiasi persona specialmente per una donna. Avere delle unghie belle, sane e forti è un obiettivo che si persegue ogni giorno con una beauty routine specifica e lasciando respirare di tanto in tanto le unghie naturali eliminando per qualche settimana lo smalto o la ricostruzione.

Questo sarà fondamentale ed è consigliato dai medici dermatologi in quanto le unghie tenderanno ad indebolirsi sotto l’azione delle tante sostanze chimiche a cui sono sottoposte ogni giorno. Le unghie, soprattutto al cambio di stagione, dovrebbero essere coccolate e oggetto di trattamenti di bellezza mirati come per esempio il siero rinforzante fai da te, un eccezionale rimedio naturale da applicare ogni giorno e i quali risultati non tarderanno ad arrivare.

Anche le cuticole e le zone interno all’unghia dovranno essere tenute idratate con un prodotto emolliente, come un olio per cuticole che potrà essere sostituito da qualsiasi olio vegetale, anche quello di mandorle dolci.

Le nail art da non perdere per la primavera estate 2021: le più belle tendenze da Pinterest

Sono diverse le tendenze che vedranno protagoniste le unghie in questa primavera estate 2021, il colore sarà protagonista anche per le nail art come per l’abbigliamento ed il makeup. Scopriamo i trend di stagione da non lasciarsi sfuggire.

Degradé

Un degradé di colori in piena tendenza con la nuova stagione, una tecnica di nail art che permette un armonioso accostamento cromatico di diverse tonalità dalle più tenue alle più brillanti.

Nude

Le unghie nude sia nella versione opaca che lucida, in questa primavera estate si corredano di piccoli cuoricini con colori a contrasto o semplicemente neri o con finitura in oro o argento.

Gold

L’oro è sempre protagonista, ma la gold nail art diventa più raffinata e ricercata con piccoli tocchi di colore, perfette da sfoggiare sulle mani abbronzate su colori chiari sia opachi che lucidi.

Flower

Tornano di moda le piccole decorazioni dalla foggia romantica, e quelle floreali si prestano perfettamente alle nuove tendenze moda. I fiorellini potranno essere singoli e applicati su alcune unghie o potranno formare una graziosa fantasia provenzale.

French

La french manicure si colora e si veste di contrasti cromatici e linee geometriche che la rendono ancor più particolare e ricercata. Perfetta da sfoggiare in estate e adatta particolarmente alle unghie di media misura.

Cromate

L’effetto metallizzato che da sempre rappresenta una variante allo smalto classico, nelle nail art più all’avanguardia diventa una vera e propria cromatura che sarà di tendenza nella primavera estate 2021 in argento, in oro ma anche in diverse altre tonalità.

Rosa

Il rosa sarà il colore sovrano della nuova e bella stagione e anche la nail art lo vedrà in vetta alle scelte femminili. Tante le tonalità che vedremo sfoggiare, dalle tenui pastello alle brillanti fluo.