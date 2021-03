Unghie deboli? Ecco come preparare un siero super rinforzante!

La ricetta naturale e fai da te per preparare un siero super rinforzante per le unghie, un eccezionale trattamento di bellezza di cui non potrete più fare a meno.

Le unghie belle e ben curate sono un vero e proprio bigliettino da visita per una donna, per questo non sarà importante avere uno smalto di tendenza ma averle bianche, lisce e forti sarà fondamentale.

Troppe volte però inconsapevolmente sottoponiamo le nostre unghie a stress anche molto importanti, come quello dell’applicazione costante dello smalto, dell’onicofagia o peggio della ricostruzione in acrilico o in gel. Scopriamo come prendersi cura delle proprie unghie e come preparare un eccezionale siero super rinforzante con ingredienti naturali. Scopri come far crescere le unghie fino a 4 centimetri in una settimana.

Ecco come stressiamo le nostre unghie ogni giorno

Ogni giorno le nostre mani ed in particolare le nostre unghie vengono sottoposte a stress che contribuiscono a renderle fragili e disidratate. Il letto ungueale è una parte molto delicata che andrebbe ‘coccolata’ ogni giorno e che al contrario viene resa fragile da molte abitudini sbagliate e da diversi fattori, scopriamo quali:

Cattive abitudini che sottopongono le unghie a stress

Le nostre mani e le unghie, sono una parte molto delicata e costantemente esposta al freddo, ai detersivi, ai cosmetici, all’onicofagia, al picchettare su superfici dure, alle pratiche di ricostruzione e alla disidratazione.

Come prendersi cura delle proprie unghie ogni giorno

Proteggere e curare le proprie unghie sarà fondamentale per averle sempre sane, belle e forti. Il primo strumento per proteggere mani ed unghie sono i guanti di gomma che andrebbero indossati sempre durante le varie faccende domestiche che comportano l’utilizzo di detersivi.

La crema per le mani sarà fondamentale per idratare la pelle, le unghie e soprattutto le cuticole intorno al letto ungueale che troppe volte risultano essere secche. Una volta ogni due settimane, si potrà applicare uno scrub per unghie che contribuisca ad esfoliarle e ad idratarle con ingredienti naturali.

Lasciare le unghie libere da smalto per almeno 10 giorni al mese, sarà un’ottima abitudine per farle respirare e mantenerle forti e bianche.

Massaggiare un trattamento mirato sulle unghie e sulle cuticole tutti i giorni, sarà un gesto davvero efficace che aiuterà a mantenere le unghie sempre perfette e bellissime, anche se tenute corte e senza alcun smalto.

Come preparare un siero super rinforzante per unghie: la ricetta di Martina Rodini

La bravissima naturopata e beauty blogger Martina Rodini ha voluto creare e condividere con i suoi followers una ricetta per la salute e la bellezza delle unghie davvero portentosa ed estremamente semplice da preparare.

Un siero super rinforzante per unghie costituito da oli vegetali alla portata di tutti ed un trattamento da applicare ogni giorno, magari alla sera, preferibilmente sulle unghie prive di smalto. Basterà massaggiarlo con cura, lasciarlo in posa per qualche minuto e poi procedere massaggiandolo fino a completo assorbimento, magari interessando anche tutte le mani.

Per preparare il siero super rinforzante, avrete bisogno di:

25 grammi di olio di ricino

25 grammi di olio di oliva

16 gocce di olio essenziale di limone

L’olio di ricino e l’olio essenziale di limone, possono essere reperiti facilmente in erboristeria o in farmacia, mentre l’olio di oliva si trova facilmente in tutte le case.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M A R T I N A R O D I N I (@martinarodini)

Con questi tre semplicissimi ingredienti potrete preparare un vero e proprio trattamento d’urto per unghie deboli e stressate che potrà essere conservato fino a 8 mesi a temperatura ambiente, avendo però cura di conservarlo in una boccetta di vetro scuro.