Come far crescere le unghie fino a 4 centimetri in una settimana: la ricetta naturale

Le unghie lunghe sono un ‘must’ a cui difficilmente le regazze vorrebbero rinunciare. Ecco la ricetta naturale che ve le farà crescere fino a 4 centimetri in una settimana!

Siete tra le donne che vorrebbero tanto avere sempre unghie lunghe e ben curate ma non amate la ricostruzione in gel o in acrilico? Niente paura, ecco la ricetta naturale per poter far crescere le vostre unghie naturali fino a 4 centimetri in una sola settimana.

Scopriamo inoltre tutti i consigli per avere sempre unghie sane, forti e belle che dovrebbero essere messi in pratica ogni giorno, consigli davvero semplici e alla portata di tutti, come la ricetta naturale che permetterà alle vostre unghie di crescere molto velocemente!

Come mantenere sempre le unghie sane, belle e forti

Le nostre mani sono un importante biglietto da visita. Portare le unghie lunghe non è certo un obbligo, ma averle sempre curate, in ordine e idratate è fondamentale per dare di se un immagine raffinata.

Ogni giorno possiamo prenderci cura delle nostre unghie, tenendole ben limate e soprattutto pulite. Sono diversi i trattamenti che, scelti per una soluzione più semplice e veloce, tendono però ad indebolire le unghie come ad esempio la ricostruzione che troppo spesso rovina, soprattutto se non eseguita da professionisti.

Alla luce di questo, sarà un ottimo consiglio, quello di lasciare le unghie libere di respirare tra una ricostruzione e l’altra, almeno per due mesi e anche tra un’applicazione e l’altra di smalto. Se hai unghie fragili che si spezzano continuamente, prova questo rimedio della nonna!

I detersivi sono dei nemici giurati delle unghie, per questo indossare sempre guanti protettivi quando si eseguono le consuete faccende domestiche sarà un’ottima abitudine per proteggere le unghie e anche le mani.

Per avere sempre unghie bianche e ben idratate, si potranno immergere una volta a settimana in una soluzione di acqua e aceto di vino bianco per 5 minuti, per poi massaggiarle con un poco di olio vegetale addizionato di qualche goccia di succo di limone.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo molto importante nel mantenimento di unghie sane, belle, forti e lunghe. La vitamina A e quella E dovrebbero essere sempre assunte attraverso l’alimentazione. Alimenti ricchi di vitamina A sono le uova, gli spinaci, il basilico, la zucca gialla mentre quelli ricchi di vitamina E le noci, l’olio di oliva, il pesce e anche il tuorlo d’uovo.

Inutile aggiungere che per avere unghie sane e belle non le si dovrà mangiare, e quindi se si coltiva questa terribile abitudine, si dovrà cercare di smettere immediatamente. Scopri 5 rimedi naturali per smettere di mangiarsi le unghie.

La ricetta naturale per far crescere le unghie fino a 4 centimetri in una settimana!

Non vi resta che scoprire la portentosa ricetta naturale per far crescere le unghie fino a 4 centimetri in una sola settimana, che la Youtuber Chiara Monique, su Instagram chiara_tetteroo ha voluto condividere con i suoi followers!