Torta polenta ciocco-cocco: il dolce fit e goloso da provare assolutamente!

La torta polenta ciocco-cocco un’armonia di sapori ed ingredienti che danno origine ad un dolce davvero unico, al gusto di cioccolato e cocco. Scopriamo come prepararlo.

Il cioccolato ed il cocco assieme hanno sempre regalato grandi soddisfazioni in cucina, in particolare per la preparazione di dolci davvero buonissimi. Oggi vi proponiamo una torta polenta ciocco-cocco fragrante, golosa e soprattutto fit perché preparata con ingredienti light e che non prevede l’utilizzo del burro, delle uova e degli zuccheri aggiunti.

La farina di mais, uno degli ingredienti principali assieme alla farina di cocco e per questo il dolce prende il nome di torta polenta. Ma scopriamo gli ingredienti e la ricetta.

Torta polenta ciocco-cocco: gli ingredienti e la ricetta

La torta polenta ciocco-cocco nasce dalla maestria della food blogger ricett_ale (Alessia’s Healthy Food) con la collaborazione di un’altra bravissima food blogger dany_fit_e-smile con cui hanno creato delle ricette dolci a base di cocco.

Questa torta sarà perfetta da consumare a colazione o per la merenda ma anche da gustare in qualsiasi momento della giornata, quando ci si vorrà concedere una pausa dolce tra lo stress quotidiano che non provochi nessun senso di colpa.

Gli ingredienti

Per preparare la torta polenta ciocco-cocco avrete bisogno di:

100 grammi di farine di mais

40 gramm di farina di soia

10 grammi di farina di cocco

30 grammi di farina di avena integrale

40 grammi di miele

20 grammi di stevia

100 grammi di ricotta magra

80 grammi di bevanda vegetale alla soia

20 grammi di olio di cocco

6 grammi di lievito per dolci istantaneo

10 grammi di gocce di cioccolato fondente

10 grammi di gocce di cioccolato bianco

Il procedimento

Per prima cosa mescolare tutti gli ingredienti secchi avendo cura di setacciare per bene il lievito. Dopo aver creato la miscela di farine, lievito e dolcificante, si potranno aggiungere gli ingredienti liquidi e semiliquidi come la ricotta magra.

Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e aggiungervi le gocce di cioccolato. Versare l’impasto su una teglia da 18 centimetri di diametro rendendolo abbastanza piatto. Cuocere a 180 gradi per circa 30 minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‘ (@ricett_ale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‘ (@ricett_ale)