Michela Quattrociocche: da “Scusa ma ti chiamo amore” al divorzio. Ecco cosa fa oggi

Michela Quattrociocche è un’attrice italiana, nota per aver preso parte a due noti film di Federico Moccia. Ex moglie di Alberto Aquilani.

Se l’amore è una favola, Michela Quattrociocche sta vivendo il secondo tempo. Quello che arriva dopo il “vissero felici e contenti”. Per sempre evitato non a caso, dato che il matrimonio con l’ex calciatore (attualmente allenatore Primavera della Fiorentina) Alberto Aquilani è terminato dopo otto anni di unione e due figlie, Aurora e Diamante. I due sono rimasti in rapporti civili, non proprio ottimi visto che, secondo i rumors, alla base della rottura ci sarebbe un presunto tradimento da parte di lei.

Relazione extraconiugale che andava avanti da un po’ di tempo e che Aquilani non ha digerito: dietro la rottura si celerebbe il giovane Giovanni Naldi, imprenditore della nota famiglia di albergatori. Suo anche l’Hotel Parco dei Principi nella Capitale. Posto dove i due sarebbero stati visti saltuariamente, secondo le ricostruzioni del settimanale “Chi”.

Michela Quattrociocche, nuova vita dopo Aquilani

Un amore al capolinea quello fra l’attrice e modella e il calciatore, fine che sarebbe solo la conferma di un rapporto che ormai non andava più. L’ex calciatore, qualche anno fa, nel corso di un’intervista a “Le Iene”, ha rivelato – ironicamente – che non aveva rapporti con sua moglie da parecchio tempo. La ragione, con il favore del tempo, è facilmente intuibile.

Ufficialmente, però, trapela solo equilibrio e sobrietà: a mezzo stampa un comunicato social che avvisa i rispettivi follower della separazione. Il rapporto con le figlie è sereno. Entrambi si sono rifatti una vita: lui nel calcio, lei nella recitazione. La ricordiamo prevalentemente per essere la protagonista femminile di “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare”. Proprio come nei lavori di Federico Moccia, la quotidianità dell’attrice è un andirivieni fra passione e sentimento.