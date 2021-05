Gemma Galgani divide il web e fa un importante appello prima di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha diviso il pubblico come soltanto lei sa fare, lanciando un importante prima della puntata di Uomini e Donne.

Gemma Galgani ha ancora una volta diviso il pubblico come soltanto lei, da oltre dieci anni a questa parte ormai, sa fare. Se pensate che questa volta le sue gesta riguardino la sua vita sentimentale all’interno del programma di Maria De Filippi, beh vi sbagliate di grosso.

La beniamina di Uomini e Donne nelle scorse ore, poco prima della messa in onda della puntata di oggi, ha pubblicato una clip sul suo profilo Instagram. La clip in questione dura davvero pochi secondi, ma il messaggio che vuole lanciare attraverso esso è davvero molto importante, considerando il periodo difficile che il mondo intero, da un anno a questa parte, sta vivendo.

Gemma Galgani si è vaccinata contro il covid, immortalando questo momento per mostrarlo ai suoi fedeli sostenitori, invitando anche loro a fare lo stesso per salvaguardare non solo la propria salute ma anche di tutte quelle persone che fanno parte della nostra vita. In quanto questo è l’unico modo concreto per poter fermare la pandemia. Il gesto della dama di Uomini e Donne però non ha convinto tutti gli utenti della rete, creando l’ennesima polemica.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si vaccina: “Fatelo anche voi!”

Gemma Galgani ha invitato tutti i suoi fedeli sostenitori a sottoporsi al vaccino, in modo tale da poter riprendere, dopo quasi due anni, le nostre vite di sempre. Un nobile gesto quello della dama di Uomini e Donne, dove all’interno del programma ha ricevuto una nuova delusione, che ha voluto sfruttare la sua popolarità per sensibilizzare gli utenti della rete su questo tema ancora al centro del dibattito.

“Fatelo per il vostro bene e per il bene altrui!” ha sottolineato la dama torinese che ha trovato numerosi riscontri positivi da parte dei suoi fan, ma c’è chi non ha mancato nel commentare in maniera negativa quanto fatto da lei. In quanto, purtroppo, esiste una parte della popolazione che non crede all’esistenza della pandemia e che ha voluto stroncare il gesto della Galgani, facendo dure considerazioni sulla sua scelta.

Gemma però ha deciso di non dare loro considerazione, andando dritta per la sua strada senza perdere la speranza che il suo messaggio sia arrivato forte e chiaro ai suoi fedeli sostenitori.

Il gesto di Gemma Galgani prima di Uomini e Donne ha diviso come soltanto lei sa fare, ma è impossibile non apprezzare le sue nobili intenzioni. In quanto ha voluto utilizzare la popolarità datole dal programma di Maria De Filippi per fare prevenzione.