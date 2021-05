Ricordate Edoardo Costa: dal successo all’addio alla tv, ecco cosa fa oggi e com’è diventato

Edoardo Vittorini, altrimenti noto come Edoardo Costa, è un celebre attore italiano che ha scelto l’America per ritrovarsi: cosa fa oggi.

La vita, spesso, è tutta una questione di porte. Alcune si aprono, altre si chiudono e dentro ci sono le opportunità: il segreto è trovare la chiave giusta. È successo anche a Edoardo Vittorini, altrimenti noto come Edoardo Costa, che deve la propria fortuna ad un talent scout in un bar di Milano. È lì che viene notato per la prima volta e inizia la carriera nello show business: sfila per i grandi marchi, come Armani, Versace e Laura Biagiotti.

Il successo da indossatore lo soddisfa parzialmente, il suo amore resta la recitazione: così, con i primi guadagni, si mette in gioco oltreoceano. Studia a Los Angeles perfezionando dizione, portamento e presenza scenica. Maturazione che consente a Vittorini di tornare in Italia e trovare terreno fertile nel mondo delle soap e dei reality: lo ricordiamo principalmente per la fiction “Vivere”, in cui ha vestito i panni del celebre Riccardo Moretti. Nel proprio curriculum anche partecipazioni a cult della serialità italiana come “Distretto di Polizia” e “Un medico in famiglia”.

Edoardo Costa, da “Vivere” all’oblio: cosa fa l’attore oggi

Il successo, dopo anni sulla cresta dell’onda, viene meno nel 2008 quando l’interprete finisce nell’occhio del ciclone a causa di “Striscia la Notizia” che lo accusa di intascarsi gli introiti della sua associazione Ciak, patrimonio destinato ad attività benefiche: l’inchiesta, partita dal bancone del noto tg satirico, va avanti e vengono riconosciuti soltanto reati di natura fiscale. L’attore, prosciolto da altri capi d’accusa, ormai nello Stivale non gode di ottima fama ed è dunque costretto a reinventarsi altrove. In America.

Gli Stati Uniti lo accolgono nuovamente, Edoardo Vittorini – in arte Edoardo Costa – ritrova consenso e possibilità grazie a film con Bruce Willis, attore con cui aveva già lavorato in “Die Hard – Vivere o morire”. Lo ritroviamo anche nell’opera “General Commander” al fianco di Steven Seagal. Persino la vita privata gli sorride: è accompagnato con la modella messicana Grace Alanis, frequenta il jet-set americano con regolarità. L’Italia è solo un ricordo, ormai, per Costa. Edoardo Vittorini ha trovato l’America, in tutti i sensi.