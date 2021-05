E’ capitato a tutti di ritrovarsi con gonfiore addominale, le cause possono essere diverse. per evitare la pancia gonfia ci sono dei cibi da evitare assolutamente scopriamoli.

Non sempre si presta attenzione ai cibi che si consumano tutti i giorni soprattutto se trascorriamo diverse ore fuori casa, la prima cosa che ci passa sotto gli occhi. Alzi la mano chi non ha mai avuto problemi di pancia gonfia che vi rende nervose e talvolta spossate. Il gonfiore di pancia può dipendere da diverse cose, anche i giorni che precedono le mestruazioni possono determinarlo. Ma talvolta anche l’abbinamento di alcuni cibi possono esserne la causa. Scopriamo quali cibi non andrebbero abbinati tra loro se non si vuole andare incontro a pancia gonfia.

Pancia gonfia: cibi da evitare

Prestare attenzione ai cibi da consumare fuori casa o a casa è davvero importante, capitano giorni in cui si percepisce pancia gonfia nonostante sia passata la fase mestruale. Il primo consiglio è di rivolgersi sempre al medico se non si tratta di una situazione transitoria ma frequente. Talvolta ci possono essere associazioni di cibi a vostra insaputa possono determinare pancia gonfia, un vero e proprio fastidio che determina anche problemi digestivi. Perciò non va mai trascurato il parere del medico perchè potrebbe essere di aiuto migliorando il vostro stile di vita in particolar modo l’alimentazione.

Ci sono alcune combinazioni alimentari che consumate durante lo stesso pasto possono influenzare negativamente sulla fase digestiva, perchè si mette in difficoltà la digestione rendendola difficile e soprattutto lenta. Talvolta devono intervenire diversi enzimi per preparare l’alimento all’assorbimento questo significa non solo affaticare l’apparato digerente ma assimilazione scorretta delle sostanze nutritive.

Ecco le combinazioni da evitare così da non andare incontro a gonfiore addominale.

Partendo dalla colazione dovreste evitare di bere una tazza di latte e caffè, perchè la proteina del latte la caseina richiede più tempo per la digestione. Il latte abbinato al caffè potrebbe rendere ancora più difficile la digestione. Per saperne di più leggi attentamente l’articolo completamente dedicato alla combinazione del caffè e latte.

Anche il latte e il tè, mai bere insieme, si sa che il tè apporta diversi benefici all’organismo, grazie agli antiossidanti è anticancerogeno, ma aggiunto al latte secondo gli esperti perde questa capacità. Non solo anche la digestione è messa in discussione, sarà molto più lenta e difficile e potrebbe determinare un gonfiore addominale.

Se desiderate servire un secondo piatto dovrete evitare cibi che contengono proteine di natura diversa, quindi mai un panino con uova sode e carne. Anche carne e legumi andrebbe evitato, meglio servire un piatto di carne accompagnata da verdure e non legumi.

Va bene sia la verdura cruda che cotta che contengono antiossidanti che vanno a contrastare l’effetto ossidante delle proteine animali. Se decidete di consumare un primo piatto di pasta evitate un piatti di insalata. Le verdure crude rimarrebbero per troppo tempo nel tratto digerente, che vanno ad incrementare il gonfiore addominale. Si sa che aumentano il volume intestinale associato ai carboidrati della pasta poi.

Anche la frutta dopo i pasti deve essere assolutamente evitata, perchè potrebbe determinate fermentazioni e aumento di gas intestinale con aumento del gonfiore addominale. Quindi sarebbe opportuno mangiare frutta lontano dai pasti.

Quindi prestate attenzione e parlatene sempre con il medico in caso di gonfiore persistente.