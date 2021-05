Gemma Galgani e Ida Platano: delusioni e due di picche, colpi di scena a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Ida Platano continuano il loro percorso a Uomini e Donne tra colpi di scena e delusioni: l’ultima puntata è ricca di sorprese

Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne nonostante questa stagione sia ormai agli sgoccioli. Basti pensare, infatti, che la prossima settimana sarà l’ultima di messa in onda e il programma ritornerà soltanto a partire da settembre. Nonostante ciò continuano le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e Il vicolo delle news ha pubblicato in anteprima tutte le anticipazioni della puntata del 19 maggio.

Protagonisti indiscussi della registrazione sono stati le dame e i cavalieri del Trono Over, anche perché i protagonisti del Trono Classico hanno fatto tutti la loro scelta, e al centro dello studio c’è ovviamente Gemma Galgani pronta a dare filo da torcere alla sua rivale Isabella Ricci che giudica fredda e razionale.

Anticipazioni Uomini e Donne 19 maggio: è guerra tra Gemma Galgani e Isabella Ricci

Gemma Galgani, secondo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, tornerà al centro dello studio per parlare della sua conoscenza, ormai terminata, con Aldo. Lei lo accusa di aver troncato il tutto a causa di Isabella Ricci, mentre lui le confida che non crede che lei sia così interessata alla sua persona perché con i cavalieri precedenti, anche se questi le davano due di picche, lei continuava a provarci mentre con lui non ha fatto la stessa cosa. Dopo di che passa alla sua rivale, giudicandola troppo razionale. Lei le risponde a tono ma fino ad un certo punto perché non ha alcuna intenzione di scendere ai suoi livelli.

A smentire Gemma, che ha avuto un’accesa lite con Tina Cipollari, ci pensano i fatti. In quanto per la sua rivale scendono nuovi corteggiatori che non la trovano affatto fredda e razionale. Si passa poi ad Ida Platano. L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri sta conoscendo Gabriele. I due però si sono soltanto scambiati qualche messaggio e delle canzoni, ma mai sentiti a telefono se non per un’occasione in cui le si era bucata una ruota. Lui sembra essere davvero interessato a lei, ma ad Ida non è scattata la scintilla e scegliere di troncare la loro conoscenza. Purtroppo non c’è trippa per gatti.

Vi siete persi la sfilata a tema “Seducente come un sogno d’estate”? Potete rivederla QUI ⬇👗#UominieDonne https://t.co/nY4Jw1iLH2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2021

Una puntata decisamente bella ricca che sembrerebbe essere ance l’ultima registrazione di Uomini e Donne di questa stagione televisiva, ma Maria potrebbe sempre stupirci.