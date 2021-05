Emma Marrone racconta il suo grande dolore e la sua più grande gioia attuale. Ecco le struggenti parole della cantante.

Emma Marrone ai microfoni di Silvia Toffanin esprime il suo dolce ricordo su Franco Battiato, l’artista siculo recentemente scomparso.

“Una persona quasi soprannaturale”, dice Emma Marrone nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantautore siciliano, venuto a mancare qualche giorno fa, ha creato un grande vuoto nel mondo della musica italiana, artisti di tutta Italia hanno infatti voluto rendergli omaggio, chi con un post su Facebook, Twitter o Instagram chi con un video ricordo e chi con una canzone. Anche nella 12a tappa del Giro d’Italia è stato reso omaggio al cantante scomparso con la sua canzone più famosa, “La Cura”.

L’artista salentina ha raccontato di aver conosciuto Battiato di persona e di aver trascorso una vacanza nella sua casa in Sicilia: “Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo”.

Emma, infine, ha aggiunto: “La perdita di Battiato è stata un duro colpo per la musica e per l’arte. Ho conosciuto l’uomo oltre che l’artista. Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in poche parole”. E conclude: “Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato”. Un grande vuoto, quello lasciato da Franco Battiato, ma che continuerà a risuonare nei cuori e nelle anime di milioni di italiani.

Dopo questo momento toccante e commovente, Emma ha parlato di un evento gioioso della sua vita futura. Ecco cosa ha rivelato a Verissimo.

Emma Marrone: pronta a ripartire in tour per l’Italia, gioia incontenibile

Emma dopo aver a lungo parlato della perdita nel mondo della musica, ha raccontato la gioia di ripartire con un tour il prossimo 3 giugno.

Sarà, infatti, la prima artista italiana a tornare su un palco: “Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare nuovamente”.

La cantante salentina aveva già comunicato la bella notizia in un lungo post su Instagram, in cui scriveva: