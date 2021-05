Elettra Lamborghini è stata smascherata da Ilary Blasi durante la diretta dell’Isola dei Famosi, lasciando tutti in imbarazzo.

Elettra Lamborghini è stata senza dubbio la protagonista indiscussa di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Oltre che per i suoi commenti, spesso taglianti, la cantante di Musica e il resto scompare si è fatta notare dal pubblico del piccolo schermo per la sua innata simpatia e per avere sempre la battuta pronta. Lo sa bene anche Ilary Blasi che durante il corso della diretta di questa sera l’ha smascherata mostrando a tutti che cosa nascondeva sotto la sua sedia. Un posto che non viene mai inquadrato dalle telecamere di canale 5, ma che la conduttrice ha prontamente notato e non ha potuto fare a meno di chiedere che cosa mai ci potesse fare con quelle cose durante la diretta e l’opinionista non si è di certo tirata indietro rivelando tutta la verità.

Ilary Blasi smaschera Elettra Lamborghini: l’opinionista è in imbarazzo

Elettra Lamborghini sotto la sua sedia aveva nascosto una banana e dei cioccolatini. “Ma che hai sotto la sedia?” ha chiesto stupita Ilary Blasi. “E’ quando mi viene fame” ha risposto imbarazzata l’opinionista. “Questa sera sono stata anche piuttosto healty portandomi appresso la banana” ha aggiunto ironica.

“Beh insomma” ha replicato la moglie di Francesco Totti. “I cioccolatini non sembrano tanto healty“ ha aggiunto tagliante. “Ma io mica li mangio eh” ha risposto a tono Elettra, che poco prima aveva rimproverato Awed a causa del suo gesto contro Fariba Tehrani. “Sì, stanno lì per bellezza. Immagino” ha poi tagliato a corto la padrona di casa che non si aspettava di certo di trovare cose del genere sotto la sedia della sua opinionista, che è riuscita a strappare un sorriso ai telespettatori.

La gaffe di Elettra Lamborghini all’Isola dei famosi ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, che si è divertito come non mai di fronte a questo inedito siparietto.