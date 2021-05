Elettra Lamborghini alleata di Giulia Salemi? In puntata nasce il sospetto

Elettra Lamborghini ha rimproverato Awed in diretta, facendo nascere il sospetto che si sia alleata con Giulia Salemi all’Isola.

Elettra Lamborghini ha ampiamente dimostrato durante il corso dell’Isola dei Famosi di essere una persona senza peli sulla lingua. Tant’è che durante la puntata di questa sera, senza mezzi termini, ha rimproverato Awed, Simone Paciello. Il motivo? Lo youtuber, che lunedì in maniera totalmente inaspettata è diventato il leader di questa settimana, non ha permesso a Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, di poter avere una quantità maggiore di cibo.

La sua scelta non è piaciuta all’opinionista che lo ha trovato poco corretto, visto che tutti nella precedente puntata avevano avuto modo di poter mangiare. Tutti tranne lei. Awed ha replicato affermando di essere una persona permalosa, che si lega le cose al dito. Un atteggiamento non proprio da imitare, ma almeno è stato sincero. L’attenzione del pubblico però è caduta sulle parole pronunciate da Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi. In quanto hanno ricordato quelle utilizzate da Giulia Salemi sui social durante lo scorso appuntamento.

Giulia Salemi, Elettra Lamborghini sposa la sua tesi: “Non è giusto”

Elettra Lamborghini ha trovato ingiusto che sia stata soltanto Fariba Tehrani l’unica concorrente a non aver avuto la possibilità di poter mangiare. Le stesse parole, infatti, erano state utilizzate da Giulia Salemi che durante la diretta della scorsa puntata aveva stroncato la produzione dell’Isola dei Famosi.

Giulia aveva considerato “poco umano” la scelta di permettere a tutti di poter avere una porzione extra di cibo, del vero cibo e non la solita porzione di riso, tranne che a sua madre che durante quest’esperienza, proprio come i suoi compagni di viaggio, sta soffrendo la fame. Nessuno però, di fronte a questa protesta, avanzata anche oggi dall’opinionista di Ilary Blasi, sembrerebbe essersi indignato più di tanto e lo stesso Awed, che ha avuto l’opportunità di poter ribaltare le cose, ha scelto di non farlo. “Non è giusto, potevi darle questa possibilità” ha commentato la Lamborghini infastidita, ma lui non è sembrato affatto pentito della scelta presa negli scorsi giorni.

Comincia adesso una nuova puntata all’insegna delle novità! 🏝💯 #Isola pic.twitter.com/qgTMSeayeh — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2021

Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini si sono “alleate”? Le due sembrerebbero vedere le cose sulla stessa lunghezza d’onda o probabilmente sono soltanto contro le ingiustizie.