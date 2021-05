Isola dei Famosi, Fariba domina il televoto: la Salemi “minaccia” i naufraghi

L’Isola dei Famosi ha visto il trionfo di Fariba Tehrani, ma non è finita: Giulia Salemi ha lanciato un avvertimento agli altri naufraghi.

L’Isola dei Famosi non smette di stupire il pubblico del piccolo schermo. Il televoto di questa sera, che ha visto scontrarsi tre grandi donne di quest’edizione (Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò) ed avere la meglio, a sua insaputa in quanto è convinta essersi classificata seconda e non prima tra le preferenze del pubblico del piccolo schermo, è stata la figlia di Giulia Salemi.

Quest’ultima, non appena Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto, non ha potuto fare a meno di commentare l’importante risultato ottenuto da sua madre che ha avuto in una nomination a 3 il 47% di televoto.

Giulia Salemi ha “minacciato” i naufraghi, che durante il corso di questi giorni hanno avuto non poche incomprensioni con sua madre Fariba Tehrani.

Fariba Tehrani resta all’Isola dei Famosi: Giulia Salemi avvisa i naufraghi

Fariba Tehrani, che nella clip mandata in onda, secondo quanto ha rivelato la Cannavò, le avrebbe confidato che avrebbe vinto lei al televoto in quanto i fan di Giulia Salemi l’avrebbero sicuramente salvata. Fariba, una volta tornata in collegamento con Ilary Blasi, ci ha subito tenuto a smentire il tutto, affermando che lei non ha mai dichiarato una cosa del genere. Tant’è che era convinta di essere lei la concorrente che avrebbe abbandonato il gioco.

“Don’t toch Fariba” ha scritto ironicamente la Salemi sul suo profilo Twitter, facendo riferimento a tutti quei concorrenti che sono andati “contro” sua madre. “47% love you all” ha poi aggiunto, sottolineando l’importante traguardo che Fariba è riuscita ad ottenere. Un risultato decisamente non da poco visto che la concorrente si è scontrata con due rivali e non una classica nomination. I naufraghi avranno imparato la lezione dopo oggi? Mai scherzare con le Salemi perché sono amatissime dal pubblico del piccolo schermo.

Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi ha trionfato, battendo l’ennesimo record. Anche se lei non è a conoscenza dell’importante risultato portato a casa, convinta di non aver riscontrato il favore del pubblico.