Il blu è un colore che piace soprattutto alle personalità più tranquille e sognatrici. Non passa mai di moda e sta bene quasi con tutto. Se avete la pelle chiara ed amate lo stile semplice è proprio il colore che fa per voi. Vediamo alcuni capispalla nelle gradazioni del colore associato da sempre al mare.

Il blu, oltre ad essere un colore molto elegante, trasmette pace e da un senso di ordine generale. A prescindere che si indossi un abito o un paio di jeans, optare un blazer, un trench o una giacca di jeans in queste tonalità fredde del cielo, è sempre un’ottima idea ad ogni età. Scopriamo le proposte – capispalla più versatili di stagione.

Capispalla in tutte le sfumature del blu per essere sempre chic

Nella prima immagine la modella indossa un blazer dal taglio maschile, in cotone, di Peter Hahn da 85,95 euro, casual e modesto. Subito dopo ecco il trench blu notte di Max&Co. (199 euro) in cotone tecnico. Corto, a doppiopetto, va bene per la mezza stagione ed essendo appunto in blu lo si potrà indossare anche l’anno prossimo e quello dopo ancora.

Emporio Armani ha realizzato un soprabito in color carta da zucchero che ricorda gli anni Sessanta. In tessuto tecnico, monopetto, ha il cinturino ai polsini coordinato con la cintura in vita e lo spacco sul retro completa quello che è un taglio classico dello spolverino. In questo periodo è scontato a 179 euro.

Il blazer blu di Pinko è un must-have di cui vi avevamo parlato tempo fa. Oltre ad essere la scelta di molte star e vip italiane, potrebbe fare al caso vostro se vi piace il look classico ma non troppo. Il tessuto è la viscosa stretch tecnica lavorata a punto Milano, la linea è avvitata sui fianchi dove ci sono tasche a filetto. I bottoni decorativi gioiello sono ciò che la rende unica. Costa 350 euro.

Se siete più sportive, o semplicemente più giovani, tra la vasta scelta di giacche in jeans del momento salta all’occhio questa di Calvin Klein a 99,90 euro. Corta, lineare, è elasticizzata ed ha bottoni in metallo con il logo del brand. Il lavaggio azzurro vintage riporta agli anni Novanta ed alla testimonial numero uno dell’azienda statunitense: Kate Moss.

C’è davvero una soluzione in blu per tutte le donne. Sensibili e romantiche ma anche tenaci e leali. Lo vediamo indossato dalle nostre madri e lo vedremo anche sulle nostre figlie. Il blu è come il cielo, eterno.

Silvia Zanchi