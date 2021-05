Che fine ha fatto Giulia Montanarini? L’ex tronista e showgirl oggi è mamma a tempo pieno e non solo…ecco cosa fa.

Giulia Montanarini è una showgirl romana che ha partecipato alla trasmissione di Gerry Scotti Passaparola nelle vesti di Letterina nonché grande protagonista di Uomini e Donne come tronista.

Tuttavia prima di diventare showgirl, Giulia Montanarini nei primi anni Novanta si è cimentata nella disciplina sportiva del nuoto per salvamento ottenendo, peraltro, anche il record del mondo. Nata a Roma nel 1976 e per molti anni è stata protagonista nel mondo televisivo, ma poi è scomparsa. Oggi è una mamma dolce e premurosa. Ma scopriamo qualcosa in più di lei.

Dalla carriera televisiva a mamma: ecco cosa fa oggi Giulia Montanarini ex Letterina ed ex tronista di Uomini e Donne

Giulia, ha collaborato per la realizzazione dello storico programma pomeridiano di Mediaset, Passaparola, come Letterina nel lontano 1999. Qualche tempo dopo ha collaborato nell’ambito della trasmissione Ciao Darwin condotta da Paolo Bonolis. Nel 2001 inizia a collaborare con la compagna teatrale de Il Bagaglino. Lo spettacolo che viene portato in scena è intitolato Tutte pazze per Silvio per la regia condivisa da Pierfrancesco Pingitore e Mario Castellacci.

Nel 2002 continua la collaborazione con Pingitore con il programma Marameo in onda sulle frequenze di Canale 5.

Dopo aver lavorato anche nel mondo del cinema entrando a far parte del cast di Il Paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni e Natale in India per la regia di Neri Parenti, nel 2008 è stata scelta come nuova tronista del programma pomeridiano di Canale 5 Uomini e Donne.

Sarà proprio grazia a questa esperienza che Giulia Montanarini farà la conoscenza di Alessio Lo Passo con il quale avrà inizio una tormentata storia d’amore terminata in maniera poco felice.

Con te ho dato un senso a tutto… Benvenuta amore mio… Benvenuta Alice… siamo già tutti pazzi di te” ha scritto l’ex tronista di “Uomini e Donne” su Instagram. Ma oggi all’età di 44 anni è una mamma affettuosa e premurosa . Quando l’ha annunciato sui social, Giulia aveva messo una foto insieme alla bimba scrivendo: “Sei la gioia più grande della mia vita…… Benvenuta amore mio…… siamo già tutti pazzi di te” ha scritto l’ex tronista di “Uomini e Donne” su Instagram.

Ciò che non molti sanno è che Giulia Montanarini ha partecipato al famoso dating show di Maria De Filippi dopo l’esperienza fatta nel medesimo programma dalla sorella Claudia. In quell’occasione, come già anticipato, uscì dalla trasmissione con Alessio Lo Passo. La loro storia, però, terminò dopo pochi mesi. Dopo due matrimoni naufragati, attualmente la Montanarini è legata al medico romano Gianmaria con il quale ha avuto, dopo 5 anni d’amore la piccola Alice: “Io e il padre di mia figlia stiamo insieme da cinque anni – ha svelato in un’intervista a Diva e Donna – lui fa il medico e vive Roma dove io mi sono trasferita dopo due mesi che l’ho conosciuto. Lui ha già due figli, un maschio e una femmina, e all’inizio non aveva intenzione di averne altri. Quest’estate però abbiamo deciso che ci avremmo provato: i bimbi erano un po’ cresciuti. È arrivata al primo tentativo”, aveva spiegato Giulia.

Una gioia immensa per Giulia che, come spiegato qualche mese fa, ormai non sperava più di poter diventare mamma, avendo già 44 anni.