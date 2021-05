Ricordate Barbara Chiappini? Dal successo all’oblio: ecco cosa fa oggi

Vi ricordate Barbara Chiappini? La bellissima showgirl italiana che ha avuto tanto successo negli anni ’90. Ecco cosa fa oggi.



Era la fine degli anni ’90 e inizi del 2000 e Barbara Chiappini era all’apice del suo successo. La showgirl nata il 2 novembre del 1974 e del segno zodiacale dello scorpione era divenuta nota in ambito televisivo nel 1993, quando vinse il titolo di Miss Mondo fotogenia al concorso di bellezza Miss Mondo. Da quel momento tutte le strade si aprirono e Barbara iniziò la sua splendida carriera televisiva.

Ma recentemente la showgirl sembrerebbe essere scomparsa dal piccolo schermo. Come mai? Ripercorriamo tutta la sua splendida carriera e scopriamo insieme cosa fa oggi.

Barbara Chiappini: carriera lavorativa e cosa fa oggi

Ripercorriamo brevemente la carriera di Barbara Chiappini.

Nel 1994 partecipa a Studio Tappa condotto da Raimondo Vianello, trasmissione di Italia 1 dedicata al Giro d’Italia. Nell’estate del 1995 affianca Giorgio Mastrota nella conduzione di Nati per vincere, sempre su Italia 1. Per la stessa rete, nel 1996 conduce Cinema sotto le stelle.

A Napoli nel 1999 e 2000 ha condotto il programma sul calcio Number Two insieme a Giorgio Tosatti e Marino Bartoletti. Nella stagione televisiva 2000/2001 entra anche a far parte del gruppo di conduttori di Domenica In su Rai 1. Nell’estate del 2002 partecipa come inviata alla trasmissione di Rete 4 Fornelli d’Italia, condotta da Davide Mengacci. Per la stessa rete, nella stagione televisiva 2002/2003 affianca Fabrizio Trecca nella conduzione di Vivere meglio.

Nell’autunno del 2003 ha condotto con Paolo Brosio su Rai 1 la serata Sognando Hollywood e ha partecipato come concorrente alla prima edizione del reality show L’isola dei famosi, venendo eliminata nel corso della terza puntata con il 51% dei voti.

Nell’estate del 2006 ha condotto su Rai 2 il varietà musicale Tintarella di luna, esperienza ripetuta anche nel 2007, anno in cui ha anche condotto su Canale Italia l’ottava edizione del Festival Show.

Nel 2008 ha condotto sul canale satellitare Alice il programma culinario Fritto, che passione!.

Nella stagione televisiva 2009/2010 ha condotto su Rai 2 il programma culinario Prima colazione, assieme a Roberto Onofri e Gianna Orrù. Dal 2009 al 2013 ha condotto Camper Magazine, trasmissione dedicata ai viaggi in camper in onda sulla piattaforma Sky e su numerose televisioni locali.

Negli anni successivi con la nascita dei figli però inizia a diminuire la sua presenza nel mondo dello spettacolo, limitandosi a partecipare come ospite saltuariamente ad alcune trasmissioni televisive come Pomeriggio Cinque e Mezzogiorno in famiglia. Parallelamente continua a presentare eventi legati al mondo della moda e concorsi di bellezza.

Nel settembre del 2019 fa il suo debutto come conduttrice radiofonica presentando sull’emittente romana Radio Yes il programma Yes We Are, trasmesso anche in radiovisione sul canale 903 di Sky.

Barbara Chiappini: cosa fa oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da barbara chiappini (@barbarachiappini)

Oggi, Barbara Chiappini è impegnata, assieme alla sua famiglia, con la coltivazione di frutti di bosco. Si tratta di un impiego alquanto inusuale per un personaggio tra i più amati dello spettacolo italiano. Nonostante la passione per la coltivazione, la Chiappini non ha chiuso definitivamente la porta alle eventuali proposte relative al mondo dello spettacolo che potrebbero arrivarle:

“Se mi fanno offerte poco impegnative, non dico di no. Ad esempio, mi hanno chiamato per fare da testimonial per un’azienda che produce biancheria per la casa e a metà agosto condurrò degli eventi in giro per l’Italia.”

Inoltre, dopo 7 anni di fidanzamento, ha sposato il manager Carlo Marini Agostini nel 2011. La coppia ha messo al mondo due figli. Ed è per questo che Barbara ammette che accetterà solo proposte poco impegnative: “Accetto se si tratta di lavori che posso conciliare bene con la mia vita da mamma. Per il momento, i figli sono la mia priorità: io non rinuncio a questa fase meravigliosa della mia vita.”