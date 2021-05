Fedez fa una promessa ai Maneskin che rispetterà solo in caso di vittoria della band romana all’Eurovision 2021. Ecco di cosa si tratta.

Fedez fa una promessa pubblica ai Maneskin che, sabato 22 maggio, si esibiranno sul palco della finale dell’Eurovision 2021 come rappresentati dell’Italia. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni, piazzandosi davanti alla coppia Fedez-Francesca Michielin, i Maneskin sono volati a Rotterdam per l’Eurovision Song Contest 2021.

Dopo le prime prove, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi saliranno sul palco dell’Arena sabato durante la seconda parte della finallel. L’evento sarà trasmesso in diretta su Raiuno e Fedez, grande fan della band che ha conosciuto quando parteciparono a X Factor, si lancia in una promessa che è pronto a mantenere.

La promessa di Fedez ai Maneskin: cosa farà se la band romana vincerà l’Eurovision 2021 con il brano Zitti e buoni

Era il 2017 quando i Maneskin si presentarono sul palco di X Factor conquistando subito il pubblico e la giuria, all’epoca formata da Mara Maionchi, Fedez, Levante e Manuel Agnelli che li prese con sè accompagnandoli alla finale ed esibendosi con loro sul palco del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Amandoti”.

Fedez, durante X Factor, ha sempre mostrato una grande ammirazione artistica per i Maneskin anche se non c’era tanta simpatia. Con il tempo, tra la band romana e il rapper è nata una vera amicizia come hanno dimostrato a Sanremo immortalando i vari momenti che hanno trascorso insieme prima di salire sul palco.

Alla vigilia del grande impegno dei Maneskin all’Eurovision 2021 dove, con la prima prova hanno già stregato tutti, il marito di Chiara Ferragni, oltre a fare un grande in bocca a lupo a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ha fatto anche una promessa pubblica che spera di mantenere.

“Daje caz*o! Se vincete vi delizio con uno dei miei saltini”, ha scritto il rapper pubblicando la foto che vedete qui in alto, tratta da una delle prime prove sul palco dell’Eurovision dei Maneskin. La band romana è considerata tra le favorite per la vittoria. L’Italia non vince dal 1990 quando trionfò Toto Cutugno.