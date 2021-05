I Maneskin infiammano l’Eurovision 2021: il video della prima esibizione da brividi

I Maneskin infiammano l’Eurovìsion 2021: la prima esibizione all’Arena è da brividi, pubblico in delirio per la band romana.

I Maneskin infiammano l’Eurovision 2021 con la prima esibizione sulle note di “Zitti e buoni”. La band romana che, con la vittoria del Festival di Sanremo 2021 si è qualificata direttamente per la finale, in programma sabato 22 maggio, in onda dalle 20.35 su Raiuno, durante la prima semifinale che si è svolta all’Arena di Rotterdam, si è presentata al pubblico olandese salendo sul palco.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno poi dato un piccolo assaggio di quella che sarà la loro esibizione in finale. Rai4 che ha trasmesso la prima semifinale ha così mandato in onda anche un minuto della loro esibizione registrata durante le prove originali. Il video completo della performance è stato poi pubblicato su You Tube e sta facendo letteralmente impazzire il pubblico e non solo quello italiano.

La prima esibizione dei Maneskin all’Eurovision 2021: boom di like per il video

Il video della prima esibizione dei Maneskin, pubblicato sul canale You Tube dell’Eurovision, in poche ore, ha già conquistato più di 215mila visualizzazioni e migliaia di like non solo dagli italiani, ma anche dal pubblico europeo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono presentati sul palco con un look impeccabile firmato da Etro che ha realizzato anche gli outfit per Sanremo.

L’esibizione comincia con Damiano che, partendo da dietro, raggiunge il centro del palco. Victoria e Thomas lo affiancano mentre Ethan resta su una piattoforma mentre infiamma la batteria.

La voce di Damiano, la sua energia, la sua capacità di catalizzare l’attenzione di chi lo guarda ha dato vita ad una performance che ha strappato gli applausi del pubblico presente in Arena. Il feeling sfoggiato con Victoria e con Thomas con i quali interagisce sul palco ha conquistato definitivamente il pubblico europeo.

A rendere ancora più suggestiva l’esibizione è stato il gioco di luci e fuochi che hanno infiammato il palco mentre risuonava la voce di Damiano sulle note di Zitti e Buoni.

Dopo il primo assaggio, i Maneskin si esibiranno sabato 22 maggio, nella seconda parte della finalissima dell’Eurovision 2021.