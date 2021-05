Damiano dei Maneskin fa piangere i fan: messaggio strappalacrime

Damiano dei Maneskin fa piangere i fans dall’Eurovision 2021: il frontman della band romana pubblica un messaggio strappalacrime sui social.

Damiano David fa piangere i fan dei Maneskin con un messaggio strappalacrime. Sono bastate poche storie pubblicate su Instagram dal frontman della band romana per scatenare la reazione dei fans che, complice l’incredulità dello stesso Damiano, sono tornati indietro nel tempo.

I Maneskin, in pochi anni, sono riusciti a diventare una bellissima realtà della musica italiana. Dopo X Factor, hanno fatto un balzo enorme vincendo il Festival di Sanremo 2021 e, sabato 22 maggio, in quel di Rotterdam, rappresenteranno l’Italia alla finale dell’Eurovision Song Contest 2021.

Un viaggio straordinario quello dei Maneskin di fronte al quale gli stessi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non nascondono lo stupore per tutto quello che stanno vivendo.

Damiano dei Maneskin ricorda l’inizio della carriera della band: “Incredibile”

La foto che vedete qui in alto è il risultato delle tre storie pubblicate su Instagram da Damiano David che hanno emozionato tutti i fans dei Maneskin. Nella prima foto, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas suonavano in Via del Corso. Era il periodo prima di X Factor e, con i soldi raccolti, riuscirano a registrare il brano Recovery come ha più volte raccontato Damiano durante i concerti.

Dopo la palestra delle esibizioni in Via del Corso dove hanno imparato a cattura l’attenzione del pubblico, i Maneskin sono arrivati sul palco di X Factor incantando tutti per l’animo da vere rockstar che hanno sempre sfoggiato. La partecipazione al talent show dove si piazzarono al secondo posto ha dato il via ad una carriera straordinaria di quattro ragazzi giovanissimi che, con un duro lavoro alle spalle, sono arrivati sul palco del Festival di Sanremo 2021.

Con “Zitti e buoni”, brano decisamente diverso dalle canzoni che, comunemente, si sentono a Sanremo, i Maneskin hanno conquistato tutti. La vittoria ha aperto ai Maneskin le porte dell’Eurovision. In attesa che arrivi sabato 22 maggio, giorno della finalissima, dopo la prima esibizione che ha letteralmente conquistato l’Europa, Damiano non riesce a nascondere lo stupore per quanto sta accadendo.

Dopo aver condiviso una foto delle esibizioni per strada dei Maneskin, ha pubblicato un’immagine del palco dell’Eurovision. “Incredibile”, ha poi scritto Damiano scatenando la reazione dei fans su Twitter.

Un viaggio nei ricordi quello che Damiano ha deciso di fare con i fans nella cui mente è impresso ogni capitolo di una storia straordinaria.