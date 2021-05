Bella con le righe come Giulia Valentina: per un look estivo casual-chic

Per l’arrivo dell’estate ispiriamoci a Giulia Valentina e copiamo il suo outfit casual e sportivo a suon di righe.

L’estate è in arrivo e ciò implica non solo un cambio di guardaroba ma anche lo studio di qualche nuovo outfit da sfoggiare.

Noi di Chedonna.it vogliamo aiutarvi in questa progettazione e partiamo oggi da un look casual ma al tempo stesso chic, di quelli perfetti per un giro di shopping, un aperitivo con le amiche ma anche una giornata di lavoro, a patto però che il vostro ufficio non sia un ambiente troppo formale.

Per escogitare questo outfit abbiamo scelto di ispirarci a chi di moda ne sa e tanto. Giulia Valentina diviene così per oggi la nostra musa e il suo outfit che potete vedere qua sopra l’obbiettivo da emulare. Scopri allora che cosa abbiamo escogitato.

Giulia Valentina e il suo outfit a righe

Avevamo già visto come le righe sarebbero state un trend imperdibile in questa estate 2021. Ora a darcene ulteriore conferma arriva lei, Giulia Valentina, una delle influencer più amate e seguite del Bel Paese.

Eccola infatti in cosa con gonna nera e maglietta a righe, un outfit semplice ma d’effetto che coniuga alla perfezione eleganze e un tocco casual.

Non conosciamo i marchi indossati da Giulia Valentina ma certo possiamo prova a replicare il look scegliendo noi due capi on line. Ecco la selezione fatta.

Partiamo dalla maglietta, un capo semplice che abbiamo trovato su Zalando a meno di 20 euro.

Per la gonna invece non è stato altrettanto facile: il modello indossato dall’influecer è infatti particolarmente ricercato e i migliori esempi reperibili sono firmati Balmain e Givenchy, rispettivamente 750 e 890 euro. Diciamo che vorremmo fare di meglio.

Una buona alternativa è allora quella che potete vedere qua sotto firmata Luisa Spagnoli, 180 euro ma un’ottima resa, classica, semplice e versatile

Soddisfatte? Provate allora anche voi a ricreare l’outfit di Giulia Valentina e diteci se l’estate è iniziata con un successo fashion.