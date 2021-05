Perché Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati? Il motivo non è quello che tutti sanno

Tutti i retroscena sulla fine del matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ecco perché si sono lasciati.

A distanza di tempo dalla separazione ufficiale di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci escono allo scoperto nuovi retroscena circa l’addio. Elisabetta nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip non hai mai tenuto nascosto i motivi dell’addio.

La loro storia d’amore è infatti terminata dopo ben dodici anni insieme e un figlio. Per l’amore del figlio i due hanno deciso di fare una separazione consensuale.

Sono tanti i motivi che circolano in rete circa l’addio della coppia. Secondo alcune indiscrezioni infatti la showgirl calabrese non avrebbe digerito alcuni messaggini piccanti che l’ormai ex marito avrebbe scambiato con una fidata collaboratrice. Ma la colpa non sarebbe solo dell’imprenditore che ha fama di “donnaiolo”: gli amici di Briatore – sottolinea la fonte – avrebbero sussurrato che anche Elisabetta, a causa della distanza e dei troppi impegni, si sarebbe distratta con altre persone.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci “torna” da Briatore: il messaggio non passa inosservato

In realtà il motivo della separazione è un altro. A rivelarlo proprio Elisabetta, che durante il Grande Fratello Vip si è confidata con i suoi coinquilini e si è lasciata andare a qualche rivelazione inedita. Alla base della rottura con l’imprenditore ci sarebbe stato un episodio ben preciso. Scopriamo quale.

Il vero motivo della separazione di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Stando alle dichiarazioni della showgirl e conduttrice al GF VIP i motivi dell’addio con Flavio Briatore non sarebbero dovuti al suo essere considerato “donnaiolo” ma in realtà la motivazione sarebbe molto più profonda e seria:

“Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto. Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino”.

Ebbene sì, sembrerebbe che Flavio Briatore non mettesse la moglie al primo posto, anzi che addirittura secondo le parole della showgirl “la trascurasse” anche per questioni importanti e delicate come la perdita della madre.

Da quel momento infatti, per Elisabetta si è rotto qualcosa: “Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così… Da lì si è rotto qualcosa“, ha aggiunto. Serafica Patrizia De Blanck, l’inquilina della casa del Grande Fratello Vip, ha infatti prontamente replicato alla showgirl calabrese: