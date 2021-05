“Giulia Stabile sai solo ridere”: la risposta da Oscar della vincitrice di Amici

Giulia Stabile dopo la vittoria ad Amici 20 è stata presa di mira dagli haters, ma lei ha rotto il silenzio dando loro una lezione di vita.

Giulia Stabile ha incantato il pubblico del piccolo schermo durante gli scorsi mesi grazie alle sue doti artistiche ad Amici di Maria De Filippi. Tant’è che i telespettatori hanno scelto di premiare il suo talento, permettendole di aggiudicarsi il primo posto. Purtroppo una grande fetta di popolarità non porta soltanto gioie, ma di conseguenza scatena l’interesse degli haters che amano demolire il personaggio di turno.

Tant’è che dopo la sua vittoria al talent show di canale 5, Giulia è stata presa di mira da alcuni utenti della rete, che l’hanno attaccata per il suo aspetto fisico o per i modi di fare. “Giulia Stabile sa soltanto ridere“ le ha scritto un hater, che è stato prontamente stroncato dai fan della ballerina, che gli hanno fatto notare che ad una certa età non è affatto carino attaccare una ragazza di appena 18 anni che sta provando a realizzare il suo sogno. Oltre ai suoi fedeli sostenitori, la fidanzata di Sangiovanni ha scelto di intervenire in prima persona, dando una lezione di vita a chi ha provato a demolirla.

Giulia Stabile da una lezione di vita agli haters: “Non sprecate tempo così”

Giulia Stabile ha confidato al grande pubblico, dopo aver fatto un’amara confidenza sul suo passato, che grazie all’esperienza ad Amici 20 è riuscita a fortificare la sua personalità e per questo motivo nulla e nessuno potranno mai toglierle il sorriso dal volto ed è più intenzionata più che mai ad andare dritta per la sua strada e consiglia agli haters di fare la stessa cosa. Imparando a sorridere e a non farsi il sangue amaro.

“So che comunque esiste tanta cattiveria e la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona” ha esordito la vincitrice di Maria De Filippi sul suo profilo Instagram, ricondivendo il messaggio dell’hater in questione. “Per fortuna questa enorme esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza ed ora queste persone non riusciranno più a farmi del male“ ha rassicurato. “Vorrei solo che non perdessero tempo e che pensassero a vivere al meglio la loro vita piuttosto che sprecare minuti ad insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno” ha poi concluso. “Buona vita e ridete più spesso, giuro che è bellissimo“ ha aggiunto, mettendo a tacere con classe, educazione ed intelligenza chi ha provato a demolirla soltanto perchè ama sorridere e sta provando a realizzare il suo sogno nel cassetto.

Giulia Stabile dopo Amici 20 sta dimostrando al pubblico del piccolo schermo quanto sia cresciuta e maturata durante il corso di quest’esperienza e sta diventando una donna forte, bella fuori e dentro.