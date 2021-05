Giulia Stabile e Sangiovanni, scambio di dediche dopo Amici: web in delirio

Giulia Stabile e Sangiovanni, scambio di dediche social dopo la finale di Amici 2021: il web in delirio per i gesti della coppia.

Giulia Stabile e Sangiovanni si scambiano dolci dediche dopo la finale del serale di Amici 2021 vinta dalla ballerina. Dopo aver vissuto l’uno accanto all’altra nella casetta di Amici, condividendo tutto, dalla più grande emozione ai momenti difficili, Sangiovanni e Giulia si sono separati per tornare dalle rispettive famiglie.

Nel primo giorno lontani, il cantautore e la ballerina, in attesa di potersi rivedere e riabbracciare, si sono scambiati delle dolci dediche che hanno mandato in delirio il web.

Le dediche tra Giulia Stabile e Sangiovanni: poi la verità sul primo bacio

Giulia Stabile, innamorata e orgogliosa dei risultati che sta raggiungendo Sangiovanni con la sua musica, ha pubblicato la foto del cantautore con la coppa di Amici scrivendo: “Meriti tutto”. La stessa foto, poi, è stata pubblicata dallo stesso Sangiovanni che ha ringraziato la fidanzata scrivendo “Queen”.

Tra i due protagonisti indiscussi di Amici 2021 è nato un amore puro e genuino che rende felici entrambi. Giulia, dopo aver vinto Amici 2021, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ha parlato dell’amore nato con Sangiovanni.

“Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”, ha raccontato Giulia.

La ballerina, poi, ha raccontato anche come è arrivato il primo bacio che, per Giulia, è stato il primo in assoluto.

“Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte. Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì lì per baciarci due volte ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo. Ci sentivamo mega osservati ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale; ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni ma è stata una cosa ingenua e bellissima”.