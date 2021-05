Come riciclare una vecchia vasca da bagno: spunti e idee originali per dare una ‘seconda vita’ al sanitario da buttare. Scopri subito di più!

Il bagno è uno degli ambienti più importanti della casa. Spesso viene interessato da lavori di ammodernamento. Si sostituiscono sanitari, rubinetterie e box doccia con modelli di ultima generazione.

La legge di bilancio 2021 prevede un bonus idrico di 1000 euro per la sostituzione di sanitari e rubinetti, con l’obiettivo di perseguire il risparmio di risorse idriche. Sono tanti gli italiani che stanno beneficiando di questo incentivo. E’ bene precisare che l’agevolazione è riservata a coloro che promuovono lavori di ristrutturazione per il recupero edilizio, finalizzati al risparmio energetico.

I sanitari sono rifiuti ingombranti. Per loro è prevista una procedura di gestione e smaltimento particolare. Vengono ritirati da ditte specializzate, previo appuntamento. Ma possono avere una ‘seconda vita’ con il riciclo creativo.

In questo articolo vogliamo parlarti di come riutilizzare una vasca da bagno da buttare. Ci sono idee davvero originali per trasformarla in un bellissimo complemento d’arredo per il giardino o per la zona living della tua casa. Cosa aspetti allora? Prendi subito spunto e mettiti all’opera!

Come riciclare bene una vasca da bagno in poche mosse

Ormai in molte case le vasche da bagno sono state sostituite da docce multifunzionali. Alcune soluzioni prevedono persino soffioni con getto idromassaggio. Smaltire una vasca da bagno non è semplice. Bisogna seguire una procedura specifica. In alternativa, però, c’è il riciclo creativo. Proponiamo di seguito alcune idee per convertirla ad altri usi.

Crea un divano. Ecco come procedere. Per prima cosa, pulisci e carteggia la tua vasca da bagno utilizzando la carta vetrata, fino ad ottenere una superfice lisca e uniforme. Fatto questo, puoi dipingerla del colore che preferisci, usando un pennello a setole larghe. Ovviamente devi usare una vernice smaltata. Devi creare un’apertura sulla parte anteriore della vasca, che corrisponderà alla seduta del divano. Per l’imbottitura, falla realizzare su misura, non troppo spessa. Per abbellire lo schienale, invece, aggiungi dei cuscini con una bella fantasia.

Trasforma la vecchia vasca in fioriera. E’ un altro spunto davvero originale. Devi pulire e asciugare bene la vasca. Fatto questo uniforma la superfice interna usando la carta vetrata. Puoi passare a dipingere la vasca con una vernice smaltata antiruggine. Lasciala asciugare bene, per tutto il tempo necessario e, poi, riempila con del terriccio. Infine, aggiungi le piantine che più ti piacciono. Il risultato finale ti lascerà di stucco!

LEGGI ANCHE –> Come riciclare vecchi pneumatici. Alcune idee originali per creazioni fai- da-te in poche mosse

Costruisci un bel tavolino. Lo realizzi in poche mosse. Leviga bene tutta la vasca, sia all’interno che all’esterno. Poi dipingila del colore che più ti aggrada e lasciala asciugare bene. Trascorso il tempo utile, chiudi la parte superiore della vasca con un pannello in legno, compensato o altro materiale, che diventerà il piano d’appoggio del tuo tavolo.

Lo realizzi in poche mosse. Leviga bene tutta la vasca, sia all’interno che all’esterno. Poi dipingila del colore che più ti aggrada e lasciala asciugare bene. Trascorso il tempo utile, chiudi la parte superiore della vasca con un pannello in legno, compensato o altro materiale, che diventerà il piano d’appoggio del tuo tavolo. Crea un laghetto per il giardino. E’ un’altra idea geniale per riciclare una veccia vasca da bagno. Ovviamente va interrata. Vanno lasciati fuori soltanto i bordi, opportunamente trattati con una vernice antiruggine. Fatto questo, rivolgiti ad un tecnico specializzato per dotare la vasca di un impianto idrico adatto.

Queste sono le idee più originali per riutilizzare una vasca da bagno. Con un po’ di pazienza e gli attrezzi giusti, il tuo vecchio sanitario si trasformerà in un oggetto meraviglioso, in poco tempo e senza troppa fatica. Provare per credere!