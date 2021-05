“Andrea Cerioli se lo può soltanto sognare”: la furia di Akash dopo l’Isola

Andrea Cerioli è stato il protagonista di alcune frecciate di Akash Kumar, che su Instagram non le ha di certo mandate a dire.

Andrea Cerioli durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi ha fatto il “grave errore” di non riconoscere la voce di Akash Kumar, scatenando tutta la sua ira. Anche se a distanza di qualche giorno da qualche momento, ma prima di scoprire le recenti dichiarazioni di lui ricordiamo insieme che cos’è successo in puntata.

Akash aveva chiesto la parola ad Ilary Blasi per poter parlare con l’ex tronista di Uomini e Donne, esordendo con la frase: “Andrea, io e te ci conosciamo da 10 anni”. Cerioli, però, non ha riconosciuto la voce ed ha chiesto chi fosse facendo scattare l’ira di Kumar che ha prontamente sbottato, affermando che loro due si conoscono da molti anni e che hanno perfino lavorato insieme. Andrea è rimasto piuttosto sbigottito da tale reazione, affermando che lo avrà visto si e no due volte nella sua vita e non capisce il motivo di questo astio.

Akash Kumar si è scagliato contro Andrea Cerioli dopo l’Isola dei Famosi, tirando in ballo la sua carriera e il suo tanto amato trash.

Akash Kumar perde la calma contro Andrea Cerioli: “Porta rispetto!”

Akash: “Andrea, io e te ci conosciamo da anni”.

Andrea: “Ma chi è?”.

Akash: “Sono Akash”

Andrea: “Ma ci siamo visti due volte”. STO MALE. Andrea Cerioli ti amo. #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/fsWoIOMK7F — Massimiliano (@BigMaxOfficial) May 17, 2021

Akash Kumar, dopo un po’ da quel momento, ha deciso di tornare a parlare dell’argomento, scagliandosi contro l’ex tronista di Uomini e Donne, suggerendogli anche di prendere esempio da altri personaggi, tra cui Brando Giorgi, perché al confronto la sua carriera sarebbe il nulla.

“GF, i tronisti devono fare questo” ha esordito Akashm, che durante l’ultima puntata dell’Isola ha perfino discusso con Ilary Blasi. “Perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo porta rispetto“ ha poi proseguito. “Brando Giorgi che ha una carriera che tu la puoi solo sognare. Forse Perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nelle pubblicità dell’Upim li ho visti” ha dichiarato sul suo profilo Instagram. “E poi fanno i tronisti e si credono fenomeni“ ha aggiunto. “Giulio Berruti e Cesare Bocci insegnate a questi qualcosa. Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli apparte GF Trono. Cosa hai fatto? Ignazio Moser chiedi a Ignazio la mia carriera. Dieci anni manco ti facevano entrare al Papete“ ha poi concluso.

Ma Cerioli non ha mai detto di voler fare il modello. Il discorso di Akash come al solito è privo di senso. ⚰️⚰️⚰️ #tzvip #isola pic.twitter.com/wxbCFRpaSq — GIADINA (@GIADINA89584676) May 18, 2021

Andrea Cerioli dopo l’Isola dei Famosi è stato attaccato da Akash Kumar, ma come reagirà di fronte a queste frecciatine?