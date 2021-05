Scintille all’Isola dei Famosi 2021 tra Akash Kumar e Ilary Blasi: la conduttrice punzecchia il modello che replica duramente.

Ilary Blasi sempre iù protagonista indiscussa dell‘Isola dei Famosi 2021. La conduttrice continua a stuzzicare i suoi ospiti e ad animare la diretta che, per le poche dinamiche tra i naufraghi, fatica a conquistare i telespettatori. Ilary, però, sa sempre come mantenere viva l’attenzione sull’Isola e, in apertura della 18esima puntata, vedendo in studio Akash Kumar, non ha esistato lanciandogli una frecciatina.

Il modello, negli scorsi giorni, aveva annunciato la decisione di non essere più presente in studio. L’ex naufrago, poi, ha cambiato idea e, questa sera, era regolarmente in studio. La padrona di casa, così, ha colto al volo l’occasione per punzecchiarlo.

Akash Kumar e Ilary Blasi, botta e risposta all’Isola dei Famosi: il web si schiera

Negli scorsi giorni, tramite Instagram, Akash Kumar aveva annunciato la decisione di non partecipare più alle puntate dell’Isola dei Famosi 2021.

“La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, aveva fatto sapere il modello. Questa sera, però, Akash era regolarmente in studio e la sua presenza non è passata inosservata ad Ilary Blasi che, dopo averlo punzecchiato in seguito al suo ritorno in Italia, gli ha lanciato una nuova frecciatina.

“Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”, lo ha punzecchiato Ilary. La frecciatina della Blasi non è passata inosservata ad Akash che, infastidito dalle parole della conduttrice, ha prontamente replicato.

“Io non sarei più venuto, e dichiaro di non voler venire più, perché non c’è rispetto per me. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado via”, ha ribattuto il modello.

Ilary, poi, lo ha invitato a restare in studio evitando di portare avanti il siparietto e chiudendo subito l’argomento. Akash tornerà sull’accaduto nelle prossime ore sui social o la questione si concluderà così?