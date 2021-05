Il modo pazzesco e affidabile per far funzionare la relazione

Un recente studio ha dimostrato che le coppie che desiderano far funzionare le cose dovrebbero seguire questo semplice ma affidabile consiglio.

Le cose tra voi vanno bene ma non benissimo e vorresti trovare il modo di migliorarla istantaneamente e definitivamente? Quel che che ti manca è un solo seguire un piccolo consiglio. Secondo gli esperti le coppie che lo seguono vantano una relazione di coppia molto più soddisfacente.

Il consiglio scientifico che rivoluzionerà la vostra relazione in positivo

Pensateci, di cosa si potrebbe trattare? C’è qualcosa che danneggia il romanticismo nella relazione e crea diversi stati di nervosismo e riguarda il sonno.

Sappiamo bene che dormire male ci rende nervosi e non produttivi e il sonno a livello di coppia è particolarmente problematico: chi russa, chi si sveglia se l’altro va in bagno, chi desidera dormire avvinghiato e schiaccia l’altro, chi si muove continuamente, chi ruba le coperte facendo morire di freddo l’altro (ma per questo fortunatamente abbiamo una soluzione strepitosa). Quello che stiamo cercando di dirvi è che dormire insieme è un qualcosa che non mette d’accordo moltissime coppie. Ogni persona ha le proprie abitudini e cambiarle compromette il riposo e inaspettatamente danneggerebbe persino la relazione romantica.

Questa è la conclusione di uno studio scientifico che conferma che dormire in due toglie almeno 3 ore di sonno e non è poi così romantico ed idilliaco come lo avevamo immaginato.

LEGGI ANCHE —-> Dormire in coppia con il tuo fidanzato è un incubo? La scienza ti spiega perché

Tra gomitate e disturbi vari, tutto ciò che disturba il nostro sonno uccide il lato romantico del dormire insieme. La soluzione?

Secondo Ariana Huffington, fondatrice dell’Huffington Post, dovremmo considerare l’idea di dormire separati.

Nel suo libro “The Sleep Revolution: Transform Your Life, Night After Night”, consiglia alle coppie di non dormire insieme per auspicare ad avere una relazione migliore.

Secondo l’autrice, le coppie che danno la priorità al loro sonno sono più felici e farebbero l’amore più spesso.

basta sentire russare, sentirsi tirare le coperte, o essere disturbati dalla luce accesa o dalla tv che chiacchiera ad oltranza. Pensare che dormire insieme è un modo per consolidare il rapporto è solo un’illusione. Perdere sonno o dormire male rende irascibili e alimenta i litigi, si potrebbe evitare mettendo in pratica questo furbesco consiglio.

La cosa migliore che tu possa fare è usufruire della stanza degli ospiti ogni tanto, quando hai bisogno di riposare in pace, o recuperare il sonno perso, questa soluzione è la migliore, semplice e funzionale.

Molte coppie hanno iniziato a farlo e si dicono molto felici. In molte culture, dormire in camere separate è comune e non indica nessuna crisi di coppia in essere.

Se non avete una stanza degli ospiti optate per un comodo divano letto, ne vale la pena dopo una buona notte di sonno saranno tutti più felici.