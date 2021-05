Fariba Tehrani punita all’Isola dei Famosi: Giulia Salemi commenta e scatena il web

Fariba Tehrani punita all’Isola dei Famosi 2021 per aver violato il segreto di Playa Imboscada. Giulia Salemi commenta e scatena il web.

Fariba Tehrani è finita in nomination d’ufficio per aver violato il segreto di Playa Imboscada. La punizione che la produzione dell’Isola dei Famosi 2021 è stata commentata in modo sarcastico da Giulia Salemi. Dopo essere stata presente in studio nelle scorse puntate, questa sera, la Salemi sta seguendo la puntata da casa commentando le varie dimaniche su Twitter insieme ai fans.

Dopo aver ascoltato la punizione inflitta alla madre, Giulia Salemi ha pubblicato un tweet che ha scatenato la reazione del web. Tantissimi utenti, infatti, hanno dato ragione a Giulia.

Giulia Salemi commenta la punizione inflitta a Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021: il web si schiera con lei

Ilary Blasi, dopo aver chiamato Fariba Tehrani nella postazione delle nomination, ha comunicato alla naufraga la nomination d’ufficio per aver violato il segreto di Playa Imbroscada comunicando il tutto ad Emanuela Tittocchia.

“Io ne ho parlato, ma loro lo sapevano già. Emanuela aveva detto che esisteva un’altra isola, io per confortarla ho confermato. Qualcun altro aveva parlato. Piuttosto che fare il nome di chi l’ha detto preferisco finire in nomination e non fare l’infame”, si è giustificata Fariba non riuscendo a far cambiare idea ad Ilary Blasi che, in precedenza, aveva messo in guardia Fariba ricordandole di non comunicare a nessuno l’esistenza di Playa Imbroscada, pena la punizione.

Dopo il momento dedicato a Fariba, Giulia Salemi ha commentato il tutto su Twitter.

“Hanno punito Ilary per lo spoiler…ah no. Tweet ironico!”, ha cinguettato la Salemi. Il riferimento è lla gaffe di Ilary Blasi che, nelle scorse puntate, involontoriamente, ha parlato dell’esistenza di Playa Imboscada. Inoltre, tutti i naufraghi che sono arrivati in Honduras dopo l’inizio della quindicesima edizione del reality, sanno dell’esistenza dell’altra isola.



Il tweet di Giulia Salemi ha ottenuto migliaia di like e commenti da parte degli utenti che le stanno dando ragione.

“Amore te vogliono in puntata ,quindi colpiscono Fariba ……ah..commento ironico!”, “Uno degli ultimi entrati racconta nei minimi dettagli l’altra isola, Ilary ne parla in puntata e tutti sanno ma puniscono Fariba???”, cinguettano alcuni utenti.