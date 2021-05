Andrea Cerioli sta male all’Isola dei Famosi 2021: l’ex tronista, sempre più magro, pensa al cibo, ma Francesca Lodo non ci sta e sbotta.

Andrea Cerioli soffre sempre di più la fame. Il naufrago è uno dei concorrenti che ha perso più chili e, dopo tante settimane comincia a far fatica a trovare le energie giuste per portare a termine la sua avventura. Durante la quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, al termine di una prova, Andrea si è sentito male lasciando la Palapa durante la diretta per poi rientrare.

Successivamente ha ammesso di fare fatica ad andare avanti non avendo più le energie di quando è arrivato in Honduras. Cerioli ha il sostegno degli altri concorrenti, ma Francesca Lodo, stanca di sentir parlare solo di cibo, dopo averlo nominato, ci ha anche discusso.

Andrea Cerioli, quanti kg ha perso: il naufrago sta male all’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli confessa di stare male a causa dell’eccessivo dimagrimento. Insieme ad Awed la cui trasformazione fisica è evidente, l’ex tronista di Uomini e Donne è tra i naufraghi che hanno perso più peso.

“Sto soffrendo tanto e non dormo. Stanotte sono esploso e stavo per mettermi ad urlare. Che vi devo dire, non so dove sbattere la testa. Ma mollo il gioco e basta dai. Non ce la faccio più. Io mangio quanto mangiate voi che pesate quando una mia gamba. Non ce la faccio più sono stufo. Avrò un metabolismo più alto. Non è più questione di gioco. Io mangio mezzo kg di pasta da solo di solito. Mi alzo e già sto male, ho sempre il bruciore di stomaco. Ho un nervoso che non ce la faccio più”, ha ammesso l’ex tronista che ha poi svelato di aver perso già 10 kg.

Il cibo ha così portato allo scontro Andrea e Francesca Lodo che, durante la diretta con Ilary Blasi, aveva spiegato quanto fosse difficile convivere con un naufrago che parla continuamente di cibo.

“Futile e priva di vere fondamenta e magari frutto di una strategia”, ha detto Andrea commentando la motivazione della nomination fatta da Francesca che avrebbe reagito male all’insinuazione di Cerioli. Ilary Blasi proverà a far chiarire i due naufraghi durante la nuova puntata dell’Isola?