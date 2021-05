Andrea Cerioli sta male all’Isola: poi la sorpresa della fidanzata, Zorzi piange

Andrea Cerioli si sente male all’Isola dei Famosi 2021 dopo una prova: la fidanzata Arianna Circcincione gli fa una sorpresa, Zorzi piange.

Serata dai due volti quella della quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 per Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne, sempre più protagonista del reality e sempre più apprezzato sia dagli altri naufraghi che dal pubblico, dopo essersi sentito male al termine di una prova, è tornato in Palapa ritrovando il sorriso grazie ad una sorpresa che Ilary Blasi, con l’aiuto della produzione, ha deciso di fargli.

Approfittando della presenza della fidanzata Arianna Cirrincione in studio, Ilary Blasi ha permesso ad Andrea di parlare con lei. Un momento emozionante che ha commosso lo stesso Cerioli, ma anche Tommaso Zorzi che apprezza sempre di più l’ex naufrago.

Andrea Cerioli si emoziona per la sorpresa della fidanzata Arianna Cirrincione all’Isola dei famosi 2021: Tommaso Zorzi si emoziona

Al termine della sfida finale per diventare il leader salvador vinta da Isolde Kostner che ha battuto Andrea Cerioli, quest’ultimo si è sentito male. Dopo essere caduto in mare si è rialzato e dopo aver fatto capire di avere la nausea, ha vomitato. Andrea è stato così soccorso e poco dopo è tornato in Palapa rassicurando tutti.



Per tirargli su il morale, Ilary Blasi l’ha chiamato in zona nomination e, dopo avergli fatto ascoltare quella che è la sua canzone d’amore, gli ha permesso di parlare con la fidanzata Arianna Cirrincione.

“Mi manchi da morire, mi mancano tutti i nostri momenti, anche quelli che non avrei mai pensato. Mi mancano tutti i momenti che trascorriamo insieme. Mi manca svegliarmi la mattina e aspettare un’ora prima di parlarti. Mi manca anche stare sul divano e vedere quei film noiosissimi che ti piacciono… Ti giuro che non vedo l’ora di rivivere questi momenti”, dice Arianna. Lui, in lacrime, ammette: “Anche a me manca tanto tutto questo”.

Arianna, poi, aggiunge: “Manchi a tutti, ma non vogliamo riabbracciarti prima della finale”. Andrea apprezza le parole della fidanzata ammettendo, però, quanto sia dura la vita sull’isola.