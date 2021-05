Iva Zanicchi sta male e lascia in diretta l’Isola dei Famosi 2021: corsa in ospedale per l’opinionista, cos’è successo.

Iva Zanicchi sta male e lascia in diretta lo studio dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver provato a presenziare comunque alla quindicesima puntata del reality show condotto dall’Isola dei Famosi, la Zanicchi ha dovuto arrendersi annunciando di dover lasciare lo studio per recarsi al pronto soccorso e farsi visitare dal personale sanitario.

Un annuncio che ha spiazzato il pubblico e i suoi colleghi con Tommaso Zorzi che, dopo aver lasciato il proprio posto, l’ha accompagnata fuori dallo studio. Ilary Blasi l’ha rassicurato dandole appuntamento alla prossima puntata, ma cos’è successo ad Iva Zanicchi?

Iva Zanicchi, morso alla mano da una vespa: abbandona lo studio dell’Isola dei Famosi 2021

Un morso alla mano da parte di una vespa ha messo ko Iva Zanicchi che, nel corso della quindicesima puntata, a causa del dolore, ha annunciato di dover lasciare lo studio e, di conseguenza, la puntata. Con la mano visibilmente gonfia, la Zanicchi ha spiegato che, su consiglio del medico, deve recarsi al pronto soccorso per farsi visitare.

LEGGI ANCHE—>Awed dimagrito all’Isola dei Famosi: la produzione prende una drastica decisione

Dopo la pausa pubblicitaria, Ilary Blasi ha riaccolto il pubblico annunciando la novità della puntata. “Dato che non ci facciamo mancare niente, Iva raccontaci cos’è successo alla tua mano”, ha detto la conduttrice cedendo la parola alla Zanicchi. “Volevo una mano da 18enne e mi sono fatta pungere da una vespa e siccome ho anche un po’ di febbre voglio andare a casa”, ha detto la Zanicchi.

“Non è niente di grave, ma il medico ha detto di fare una corsa al pronto soccorso. Se non sarà particolarmente tardi tornerò altrimenti ci vedremo lunedì”, ha spiegato l’opinionista mostrando alla telecamera le mani per far notare la differenza. “Fatti controllare e non ti preoccupare”, è stata la risposta della padrona di casa. Con la mano gonfia e molto arrossata, Iva ha abbandonato il suo posto e, con l’aiuto di Tommaso Zorzi, tra gli applausi del pubblico, ha abbandonato lo studio.