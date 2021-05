Awed dimagrito all’Isola dei Famosi: la produzione prende una drastica decisione

Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è uno dei concorrenti che è più dimagrito all’Isola dei Famosi. La produzione è dovuta correre ai ripari.

Awed è senza dubbio uno dei concorrenti che durante il corso di questa stagione dell’Isola dei Famosi, che vede Ilary Blasi nelle vesti di padrona di casa, ad aver perso tantissimi chili. Ad accorgersene sono stati tutti i suoi fan che sui rispettivi social, taggando la produzione del reality show di canale 5, non hanno potuto fare a meno di condividere le loro preoccupazioni in merito alla salute del loro beniamino che ha un corpo completamente diverso rispetto al suo ingresso.

Simone Paciello, prima di sbarcare in Honduras, aveva sì un fisico asciutto, ma sfoggiava anche una buona dose di muscoli. Muscoli che ora sono completamente svaniti. Tant’è che ogni volta che fa qualsiasi minimo movimento è impossibile non notare le sue ossa dato l’eccessivo dimagrimento.

Per questo motivo la produzione dell’Isola dei Famosi ha scelto di intervenire, facendo qualcosa che non aveva mai fatto prima durante la messa in onda delle precedenti stagioni del reality show. Al fine di tutelare non solo la salute di Simone, ma anche quella di tutti gli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, Awed è troppo magro. La produzione prende seri provvedimenti

Il concorrente Awed è dimagrito troppo. Tant’è che sia lui che altri compagni di viaggio non di rado sono svenuti mentre si trovavano in Honduras. Per questo motivo la produzione del programma ha scelto di intervenire e di fare qualcosa che non aveva mai fatto prima. Che cosa?

In un primo momento ha allontanato lo youtuber dagli altri naufraghi al fine di poterlo sottoporre a tutti i controlli medici del caso e poi lo ha ricongiunto agli altri, comunicando che da oggi in poi riceveranno una porzione di riso più abbandonante e non solo.

Awed, ad esempio, sarà costretto ad assumere anche delle proteine e tutto quello che il medico riterrà necessario al fine di poter proseguire con il suo percorso all’Isola dei Famosi nel massimo della sicurezza, senza rincorrere in rischio che possa stare male.

Sicuramente un’edizione del reality show targato canale 5 molto difficile, visto che numerosi concorrenti hanno preferito abbandonare il programma. Di recente, infatti, anche Ubaldo è stato costretto a ritirarsi.

Sono successe moltissime cose in questi giorni e stasera di sicuro ne accadranno di altre! 🏝 Ci vediamo questa sera su Canale 5 #Isola pic.twitter.com/Tz0jUcekNL — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 7, 2021

L’Isola dei Famosi, intanto, continuerà ad andare regolarmente in onda e questa sera Ilary Blasi è pronta ad intrattenere il pubblico di canale 5 con le avventure dei suoi naufraghi in Honduras.