Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, parla del desiderio di paternità del fidanzato e ammette di sognare dei figli.

Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, racconta la loro storia d’amore ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi. Legata all’ex tronista da due anni, Arianna torna sull’argomento paternità. Durante l’Isola dei Famosi 2021, Cerioli ha parlato del suo desiderio di avere un figlio.

Desiderio che Andrea, come spiega Arianna Cirrincione, aveva già manifestato prima che cominciasse la loro storia. “La sua voglia di paternità l’ha manifestata già prima di conoscermi, non ha voluto spettacolizzare nulla, lo ha solo confidato!”, ha detto Arianna, ma l’ex corteggiatrice ha lo stesso desiderio del fidanzato?

Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli: il desiderio di formare una famiglia

Arianna Cirrincione parla di famiglia e confessa di avere un grande desiderio che spera di realizzare con Andrea Cerioli che, sull’Isola dei Famosi, ha ammesso di voler diventare padre. “Se mi sento pronta a diventare madre? Diventare mamma è sempre stato un mio sogno quindi non vedo l’ora. Sono una persona molto responsabile e mi piacerebbe dare a mio figlio la serenità che in questo momento un po’ manca. Poi non mi piace programmare, credo che una cosa così bella debba venire da sé e quando saremo un pochino più tranquilli, in generale, arriverà”, ha spiegato Arianna

Sulle foto ritoccate di cui ha parlato Daniela Martani ha aggiunto: “Non ho mai risposto perché credo che sia un argomento che mi stupisce. Non penso che un uomo con po’ di pancetta debba essere condannato e credo che si debba essere giudicati per altro. Detto questo, ci tengo a precisare che le foto di cui si parla sono foto che risalgono ad un anno fa, prima della quarantena e, diciamo la verità, durante la quarantena abbiamo mangiato tutti e ne ha approfittato perché sapendo di dover andare all’Isola ha deciso di tenersi un po’ di grasso che all’Isola lo salva”.

Elisa Isoardi e Arianna Cirrincione hanno in comunque l’ufficio stampa, ma l’ex corteggiatrice assicura che tra i due non c’è una conoscenza pregressa. Arianna è sicura che l’ammirazione di Andrea per Elisa sia dovuta al suo carattere forte.

“Non si conoscevano. Andrea, in generale, ha molta stima per le persone forti e secondo me lui, in Elisa ha visto proprio questo e mi fa piacere che Andrea abbia visto questa cosa in Elisa. Non per forza ci dev’essere della malizia. Andrea sa riconoscere le qualità degli altri ed è una cosa molto bella che lui riesca ad esaltare le qualità delle donne”, sottolinea Arianna che spera di riabbracciare il fidanzato il più tardi possibile.