Andrea Cerioli ritocca le foto? Daniela Martani: “E’ tutto falsificato”

Andrea Cerioli ritocca le sue foto su Instagram? Daniela Martani, dopo la sua eliminazione, ha insinuato il dubbio sull’argomento.

Andrea Cerioli ha sempre avuto un certo seguito sul web, dopo la sua seconda partecipazione a Uomini e Donne, grazie al suo possente fisico. Molti utenti della rete, infatti, lo seguono per poter ammirare le foto che ritraggono i suoi addominali ed i glutei sodi e sono stati ben felici di sapere che avrebbe preso parte all’Isola dei Famosi per poterlo sempre ammirare sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Purtroppo però non appena messo piede in Honduras, il fisico di Andrea è apparso un po’ diverso rispetto a quello sfoggiato sui social e lui stessa ha ammesso di aver preso peso durante gli ultimi tempi ed in questo non c’è assolutamente niente di male. Cerioli rimane sempre un bellissimo ragazzo, ma c’è chi come Daniela Martani, l’ultima concorrente ad aver abbandonato il reality show di canale 5, insinua che in realtà le foto sfoggiate sul web non siano frutto del duro allenamento ma di un bravo fotografo pronto a ritoccare il tutto.

Andrea Cerioli ritocca le sue foto su Instagram? Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito Daniela Martani, che ha anche stroncato il suo modo di fare durante questo percorso.

Daniela Martani boccia Andrea Cerioli all’Isola: “Fa lo stratega”

Daniela Martani non ha certo speso belle parole per Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, tra l’altro lui non ha apprezzato la scelta di Brando Giorgi di isolarsi dal resto del gruppo, definendolo uno stratega ed anche poco simpatico.

“Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente” ha esordito l’ex concorrente durante una diretta su Instagram, come ha riportato il portale Biccy. “L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega. Cosa fa sull’isola? Vi ho detto, fa lo stratega, nel senso che è un chiacchierone, si mette a fare chiacchiere con tutti, ma di concreto non fa nulla” ha proseguito.

“Se devo dirvi un’altra cosa è molto nervoso, sta sempre con sta gamba che trema e gli si muove, non sta un attimo calmo. Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente” ha continuato la Martani contro l’ex tronista di Uomini e Donne. “Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi… lui dice che è ingrassato ultimamente. A me del suo fisico non me ne importa nulla, però insomma. Invece Akash Kumar è bello dal vivo e altrettanto in foto, lui è senza trucco e senza inganno” ha concluso, non mandandole di certo a dire.

Daniela Martani contro Andrea Cerioli non ci è affatto andata leggera. Che quando avrà la possibilità di tornare in studio, dopo due settimane dal rientro in Italia, scatti un acceso confronto tra i due? Staremo a vedere.