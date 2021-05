Torta variegata light: per una colazione leggera e super soffice!

La torta variegata light, un dolce davvero ottimo, leggero, genuino, molto soffice e perfetta da consumare a colazione ma anche per una buonissima merenda.

La torta variegata light è un dolce dal gusto classico, una torta super soffice perfetta per una colazione golosa e leggera o una merenda davvero unica. Un dolce che piacerà a tutta la famiglia, a grandi e a piccini. Variegata al cioccolato sarà semplice e veloce da preparare.

Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare questa torta leggera, sana e golosissima. Perfetta da tuffare nel latte e caffè o per concedersi una pausa davvero perfetta durante le giornata!

Torta Variegata light: gli ingredienti ed il procedimento per prepararla

La ricetta della golosa torta variegata light è stata creata dalla food blogger _candy_healthy_ che ce la presenta come la torta perfetta per la colazione e per la merenda:

“Non c’è buongiorno migliore che svegliarsi e trovare una torta super soffice ad aspettarti

La torta variegata light è perfetta per chi vuole concedersi un dolce senza sensi di colpa, da accompagnare con una tazza di latte o un succo di frutta ideale per una sana colazione o uno spuntino!”

Gli ingredienti

Per preparare la torta variegata light, avrete bisogno di:

“-2 uova

-100g di eritritolo o 150 di zucchero

-200g di Farina (quella che preferite)

-180/200ml di latte

-20ml di olio

-20g di cacao

-1 bustina di lievito”

Il procedimento

“In una ciotola unire e mescolare energeticamente le uova con lo zucchero (o eritritolo )dopo aver ottenuto un composto spumoso aggiungere il latte, la farina, l’olio, il lievito e mescolare. Dividere in due composti e versare in uno il cacao. Ungere con un po’ di olio uno stampo da 18/20cm e alternare i due composti. Cuocere in forno a 180º x 40min. Fare la prova stecchino e sfornare. Lasciar raffreddare, spolverare con zucchero a velo e servire”

