Rosa Perrotta, amaro sfogo contro gli haters: “Non è un reato”. Cos’è successo

Rosa Perrotta ha subito pesanti critiche sul suo profilo Instagram, ma l’ex tronista di Uomini e Donne non ci sta e replica così.

Rosa Perrotta è nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato qualche tempo fa a Uomini e Donne. Quell’esperienza non solo le ha permesso di raggiungere un certo successo con il pubblico del piccolo schermo, ma anche di trovare l’amore al fianco di Pietro Tartaglione con cui ha costruito una bellissima famiglia.

I due hanno sempre avuto un rapporto sincero con il pubblico della rete, senza mai nascondere di aver avuto un periodo di crisi e di essere riusciti, grazie all’amore ed un enorme forza di volontà, a superarlo. Per questo motivo hanno deciso di partire insieme per qualche giorno. In modo tale da poter staccare la spina dallo stress quotidiano e prendersi qualche momento soltanto per la loro coppia. Così hanno affidato loro figlio ai nonni e sul web è scoppiata l’ennesima polemica.

Rosa Perrotta è stata accusa di essere una cattiva mamma dagli haters perché ha lasciato suo figlio per qualche giorno dai nonni e la sua replica, com’è giusto che sia, non è tardata ad arrivare.

Pioggia di critiche per Rosa Perrotta replica così: “Vi consiglio di farlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta ha replicato affermando che lasciare qualche giorno suo figlio con i nonni, non di certo con degli estranei, non fa di lei una cattiva mamma. Anche perché il bambino si sta trovando benissimo con i nonni con cui da tempo non trascorrere qualche giorno insieme ed evita gli haters ed evitarsi commenti di questo tipo con l’unico scopo di farle venire sensi di colpa verso suo figlio, che non molto tempo fa è stato protagonista di uno spiacevole episodio.

LEGGI ANCHE –> Gemma Galgani piange disperata a Uomini e Donne, la reazione di Tina che nessuno si aspettava

Rosa ha invitato tutte le coppie che la seguono a fare lo stesso. In modo tale da poter tenere sempre vivo il rapporto con i propri partener che staccando per qualche giorno la spina hanno la possibilità di far spegnare la passione tra loro e nemmeno il sentimento che li lega e per questo motivo non ci vede assolutamente nulla di male in quello che ha fatto. Anche perché suo figlio è al settimo cielo con i nonni e tra poco sarà di nuovo con lui, pronta a riabbracciarlo.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno semplicemente deciso di prendersi un momento per loro stessi. Senza di certo abbandonare o trascurare il loro bambino, che è sereno e felice con i nonni.