Enrico Mutti, che fine ha fatto l’attore: cosa fa oggi dopo il grande successo

Enrico Mutti, noto interprete italiano, conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione a fiction di successo, ha cambiato vita.

Dalla fiction alla realtà: quando arrivano i titoli di coda, gli attori si dedicano alle loro vite e, magari, capita di non vederli sullo schermo per qualche tempo. È successo anche a Enrico Mutti, promettente interprete del grande e piccolo schermo che, attraverso fiction e serie tv, ha mostrato il proprio valore e una caratura mai in discussione: fama che gli ha permesso di lavorare con i più grandi, come Christian De Sica e Daniela Ardini, al fianco di attrici conosciute come Vittoria Belvedere.

Dal cinema alla televisione con un eclettismo particolare e una bellezza disarmante: la stessa che in gioventù gli ha permesso di fare breccia nel cuore delle ammiratrici e nell’animo di altrettanti ammiratori. Seguito che coltiva ancora oggi dopo le apparizioni in Centovetrine, Giorni da Leone, Tempesta d’Amore e Che Dio Ci Aiuti.

Enrico Mutti, nuova vita per l’attore: cosa fa oggi

Un vasto panorama di esperienze che lo consegnano nel registro dei volti indimenticati e indimenticabili dell’etere. L’ultima sua apparizione televisiva risale al 2016 con “Tutti insieme all’improvviso” di Francesco Pavolini. Successivamente Mutti sceglie di prendersi una pausa.

Stop anche dovuto alla nascita del figlio Martin, presente nella sua vita dal 2012. Una scelta la sua, di stare più tempo in famiglia, che lo ha portato non a lasciare le scene bensì a selezionare diversamente gli impegni da portare avanti: dopo il successo, arriva la consapevolezza. Scegliere il proprio futuro con attenzione e cura è un privilegio concesso a pochi, fortunati, che hanno avuto la fortuna di realizzare i propri sogni oltre le semplici ambizioni lavorative.