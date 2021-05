Ve lo ricordate il cardigan lungo? Probabilmente se avete più o meno trent’anni alla sola idea un sorriso sarà magicamente apparso sul vostro volto in memoria degli amati e odiati anni del liceo. Ottima alternativa al blazer, vediamo oggi come abbinarlo in cinque modi diversi.

Definirlo un capo passepartout è riduttivo, il cardigan lungo oltre a star bene a tutte, è d’obbligo averlo in valigia per la sua versatilità ed il poco spazio che occupa. Ne esistono di tutti i tipi, si va da un modello dal taglio classico con abbottonatura frontale come quello di Caractére in verde a maniche lunghe (149 euro) ad una tipologia più gitana come l’idea di Twinset a 320 euro color bianco neve con frange e pizzo. Scopriamo cinque abbinamenti con il cardigan lungo.

Cinque stili in uno: come abbinare il cardigan lungo

La prima proposta è quella di abbinare un cardigan lungo blu notte ad una canotta o t-shirt dai toni chiari e ad un pantalone in tinta con lo stesso. Il modello skinny di Mango (29,99 euro) è in cotone con tasche laterali e, sia con un mocassino che con un tacco medio sarà perfetto per completare l’outfit.

Con il cardigan panna di Twinset si consiglia un match più femminile quindi l’abito corto in raso di Nanushka, scontato del 30% a 308 euro, è la soluzione più cool. Il taglio minimal e le spalline regolabili lo rendono adatto anche a chi ha poco seno mentre per la zona fianchi è meglio far attenzione se si sceglie questa tonalità.

Per il tramonto in spiaggia con le amiche optate per un paio di intramontabili shorts come i thrasher destroy di Pepe Jeans (64,99 euro) ed un maxi cardigan abbinato ad un sandalo flat nei colori della terra o ad un paio di sneakers colorate e sarete davvero top.

Idee originali con il cardigan lungo

Altra opzione brillante è quella di trovare cardigan ed abito lungo nella stessa fantasia. Sia in ciabattine che con un sandalo a punta quadrata e tacco stretto il risultato da “passerella” è garantito. Se si ha un bel corpo proporzionato si può osare ed indossare un body sotto al cardigan – che per forza di cose deve essere coprente – e sfruttarlo come un vero e proprio abito al quale si aggiunge una bellissima cintura.

LEGGI ANCHE: Cinque modi nuovi per abbinare la t-shirt bianca e creare outfit cool (chedonna.it)

Questo capo è molto apprezzato dalle ritardatarie in quanto permette di completare il look in un paio di secondi al massimo. Attenzione al tessuto e al colore che, come sempre, contano.

Silvia Zanchi