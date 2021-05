Claudia Gaffuri, dall’addio a Un passo dal cielo alla nuova vita. Quello che fa oggi è splendido

Claudia Gaffuri, l’attrice di Un passo dal Cielo ha detto addio alla serie TV per dedicarsi ad un’attività molto bella a tempo pieno. Scopriamo insieme.

Claudia Gaffuri è un’attrice teatrale e attrice cinematografica italiana. Nota per il suo ruolo ad “Un Posto al Sole”. In realtà Claudia è originaria di Albese con Cassano in provincia di Como.

Decide in giovane età di diventare attrice e comincia presto a studiare teatro. In particolare Claudia frequenta il corso di recitazione del laboratorio di teatro “Gianfranco Mauri” promosso dall’Accademia teatrale dei Licini di Erba tra il 2001 e il 2004, dove affronta le sue prime esperienze teatrali con il Cyrano de Bergerac e Le nozze di Figaro, dirette da Gianlorenzo Brambilla.

Ma Claudia è nota al pubblico per il suo ruolo di Chiara Scotton in Un Posto al Sole, andata in onda per tre stagioni e come guest nel corso della quarta. Claudia ha deciso successivamente di abbandonare per dedicarsi a un altro lavoro…molto più produttivo e importante.

Claudia Gaffuri: da un posto al Sole a mamma a tempo pieno

Claudia ha una ricca carriera teatrale alle spalle, ha studiato teatro al Teatro Sociale di Como dal 2003 al 2006. Nel 2008 si laurea in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio presso l’Università degli Studi di Milano, successivamente frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

Il 10 aprile 2011 appare per la prima volta in televisione con la fiction RAI Un passo dal cielo, diretta da Enrico Oldoini, in cui interpreta un ruolo da co-protagonista. Ma poi decide di dedicarsi ad una nuova vita. Nel 2019 è infatti nato il suo primo figlio, Nicola. Al quale Claudia ha dedicato un bellissimo post ricco d’amore:

“01-01-2019 Il mio anno è iniziato così, con il botto…, scrive Claudia in un post. “In pochi giorni di vita ci hai “regalato” un imprevedibile caleidoscopio di emozioni.

Benvenuto al mondo Nicola ma soprattutto benvenuto a casa tua. 💙

Grazie a tutti coloro che lavorano con passione e amore per i bimbi in tutti gli ospedali del mondo.

Grazie al personale tutto del reparto di ostetricia e ginecologia e un ringraziamento speciale, grandissimo al personale del tin dell’ospedale Sant’Anna di Como”