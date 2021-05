Martedì Look of the Day: total black!

Per il Look of the Day del martedì parleremo di un colore definito “acromatico”, ma che nella moda comunica forza, eleganza e determinazione. Stiamo parlando del nero, e oggi creeremo insieme degli outfit trendy total black!

Il nero è il colore più utilizzato nell’abbigliamento in assoluto. Si utilizza il nero per occasioni formali, per le divise da lavoro, per look più casual e per uscite serali. Insomma, questo colore è letteralmente onnipresente nelle nostre vite attraverso i nostri abiti.

Quando indossiamo il nero ci sentiamo sicure: ci avvolge, ci copre e ci da sicurezza.

Dopo tutto, in una stagione primaverile così colorata, vivace e vistosa, a volte abbiamo il bisogno di ritornare al nero. È come ritornare a casa.

Per Coco Chanel il nero, del suo Little Black Dress, era l’affermazione della forza delle donne, le quali iniziavano ad indossare colori scuri, generalmente rilegati agli abiti maschili. Con Audrey Hepburn, l’iconico tubino nero di Givenchy che indossa in Colazione da Tiffany significa eleganza e sofisticatezza. Con Marilyn Monroe, il nero assume la connotazione di sensuale e femminile. Infine, con Olivia Newton-John in Grease, il passaggio dal rosa baby degli abiti lunghi con i gonnelloni ampi al look total black super aderente con tanto di leggings in pelle e tacco a sabot rosso segna la volontà di una donna di cambiare, di passare da bimba innocente a donna consapevole.

Questa è stata la storia del nero nella moda attraverso il cinema, e ciò ci mostra come questo colore abbia sempre avuto un significato maggiore e più importante al semplice “trend del momento”.

Per molte di noi il nero è uno stile di vita, per altre è eleganza. Ma quante volte ci è capitato di indossare un outfit total black, vi siete guardate allo specchio, e avete capito che nel vostro look mancava qualcosa?

Oggi, nel Look of the Day del martedì, fisseremo alcune delle regole per utilizzare al meglio questo colore, senza mai risultare banali e ripetitive.

Ecco a voi, il Look of the Day di CheDonna con focus sul colore…nero!

Martedì Look of the Day: total black! Ecco alcuni facili consigli per utilizzare il nero e non risultare banale!

Quando si utilizza il nero, si rischia di commettere alcuni errori, che porterebbero un eventuale abbinamento da top a flop. In più, il problema del nero è che se non si scelgono con criterio i capi da utilizzare nell’abbinamento, questi si amalgamano tra di loro senza più riuscire a distinguere l’uno dall’altro, facendo risultare il nostro look piatto.

Ecco quindi alcune semplici e facili regole da seguire per creare un look total black con i fiocchi:

badate alla tonalità : una delle cose da tenere a mente quando si utilizza il nero è che… i neri sono sempre diversi! In più utilizzando vari tessuti, il nero di questi sarà diverso l’uno dall’altro e l’accostamento renderà più visibile la differenza. Non c’è cosa peggiore che vedere un outfit total black che più che “total” è “a chiazze”.

: una delle cose da tenere a mente quando si utilizza il nero è che… In più utilizzando vari tessuti, il nero di questi sarà diverso l’uno dall’altro e l’accostamento renderà più visibile la differenza. Non c’è cosa peggiore che vedere un outfit total black che più che “total” è “a chiazze”. Accostate diversi tessuti : uno dei trucchetti per creare un look total black evitando che i capi utilizzati si amalgamino tra di loro e non risaltare è quello di utilizzare tessuti diversi. Ad esempio, l’eco pelle è un ottimo tessuto perché è lucido, rispetto all’opaco del cotone o viscosa, è un nero decisamente intenso, e in più è di tendenza. Optate per un pantalone largo a palazzo in eco pelle, una maglia in filo o crop top e la vostra giacca blazer preferita. Un altra opzione potrebbe essere la seta , anch’essa lucida. Ad esempio potete scegliere una blusa in seta e un pantalone skinny total black. Chiudete il tutto con il vostro sandalo a spillo nude e sarete perfette per un aperitivo o cena romantica!

: uno dei trucchetti per creare un look total black evitando che i capi utilizzati si amalgamino tra di loro e non risaltare è quello di utilizzare tessuti diversi. Ad esempio, è un ottimo tessuto perché è lucido, rispetto all’opaco del cotone o viscosa, è un nero decisamente intenso, e in più è di tendenza. Optate per un pantalone largo a palazzo in eco pelle, una maglia in filo o crop top e la vostra giacca blazer preferita. Un altra opzione potrebbe essere la , anch’essa lucida. Ad esempio potete scegliere una blusa in seta e un pantalone skinny total black. Chiudete il tutto con il vostro sandalo a spillo nude e sarete perfette per un aperitivo o cena romantica! completo total black : uno degli outfit che non potete non indossare almeno una volta nella vostra vita è il completo giacca blazer e pantalone con pinces total black. Scegliete la giacca doppio petto, chiudetela e indossate sotto solo un crop top. Indossate il vostro pantalone largo con pinces e chiudete il tutto con una sneakers bianca. Sembrerete appena uscite da un magazine di moda!

: uno degli outfit che non potete non indossare almeno una volta nella vostra vita è il completo giacca blazer e pantalone con pinces total black. Scegliete la giacca doppio petto, chiudetela e indossate sotto solo un crop top. Indossate il vostro pantalone largo con pinces e chiudete il tutto con una sneakers bianca. Sembrerete appena uscite da un magazine di moda! accessorio colorato: uno dei modi più semplici, ma anche più efficaci per utilizzare un outfit total black, è quello di abbinare il vostro completo ad un accessorio colorato. Ad esempio una pochette gialla, o un sandalo arancione, o verde (in generale nei colori moda primavera/estate 2021) faranno la differenza nel vostro look total black.

Il Look of the Day del martedì volge al termine. Oggi abbiamo parlato del nero, siete curiose di sapere di cosa parleremo domani? Vi do un solo e piccolo indizio: acce… Scherzavo, dovrete attendere fino a domani. Nel frattempo, create, provate e divertitevi con la moda. Trovate il vostro stile e ricordatevi sempre che siete uniche!

Emanuela Cappelli