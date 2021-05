Sangiovanni raccomandato? Bufera sul web, Madame risponde e lo difende così

Sangiovanni è stato raccomandato ad Amici di Maria De Filippi? Madame, rivelazione del 2021, ha rotto il silenzio rivelando la verità.

Sangiovanni è una delle rivelazioni dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Le sue canzoni orecchiabili lo hanno aiutato a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, tant’è che ha infranto numerosi record comparendo sempre tra le classifiche dei brani più venduti nel bel paese.

Il suo percorso all’interno del programma, però, non è stato tutto rose e fiori. In quanto secondo alcuni utenti della rete, il fidanzato di Giulia Stabile sarebbe stato raccomandato dalla produzione, che lo avrebbe spinto per farlo conoscere ed apprezzare, ma non solo. Secondo alcuni utenti ad influire su ciò ci sarebbe anche l’amicizia nata con la cantante Madame, vera rivelazione del panorama musicale del 2021.

La cantante, però, stufa di trovarsi al centro del pettegolezzo, ha scelto di raccontare la sua versione della storia. Madame ha rotto il silenzio su Sangiovanni, assicurando i suoi fedeli sostenitori che non c’è stato alcun tipo di raccomandazione.

Madame rompe il silenzio su Sangiovanni: “Non è raccomandato”

Madame, sul suo profilo Twitter, ha dichiarato che lei non ha in alcun modo raccomandato Sangiovanni ad Amici 20. In quanto lei, prima di conoscerlo, avrebbe avuto modo di ascoltare un suo pezzo e, rimasta positivamente colpita da quelle note, ha deciso di presentarlo a Bias e da lì sarebbe nata l’idea di farlo partecipare al programma di Maria De Filippi per permettergli di farsi conoscere al grande pubblico.

“Prima ancora di conoscere Sangio, ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza” ha spiegato Madame su Sangiovanni, che di recente è stato il protagonista di alcune dichiarazioni rilasciate da Giulia Stabile dopo la fine del talent show di canale 5. “Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve” ha poi proseguito, facendo riferimento a chi si occupa di fare da tramite tra gli artisti e le casa discografiche. “Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”“ ha rassicurato. “Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza up!” ha poi concluso.

Sangiovanni non è stato raccomandato ad Amici 20 ed a confermarlo, questa volta, è la sua amica nonché collega Madame, che ha stregato tutti durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.