Giulia Stabile, la verità su Sangiovanni: cosa ha fatto per lei

Giulia Stabile dopo Amici 20 ha rotto il silenzio sul cantante Sangiovanni, rivelando che cosa ha fatto per lei durante quest’esperienza.

Giulia Stabile è la ballerina che ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che l’ha eletta la prima ballerina donna a vincere Amici di Maria De Filippi. Durante il suo percorso all’interno della scuola più amata d’Italia, Giulia ha colpito i telespettatori grazie al suo talento e alla sua semplicità, ma nemmeno la sua storia d’amore con Sangiovanni non è passata inosservata. E, destino ha voluto, che a contendersi la vittoria fossero proprio loro, sbaragliando tutti gli altri partecipandi.

Giulia, intervistata ai microfoni di Tv Blog, ha rotto il silenzio sul cantante rivelando che cosa ha fatto lui per lei durante questo impegnativo percorso. Giulia Stabile ha rotto il silenzio su Sangiovanni dopo Amici, rivelando al pubblico del piccolo schermo che cos’è successo dietro le quinte del programma.

Sangiovanni, Giulia Stabile dopo Amici 20 svela: “La mia vittoria è stata di entrambi”

Giulia Stabile, durante il corso della sua prima intervista, nonostante lei lo abbia battuto al televoto, ci ha tenuto a sottolineare che tra lei e il suo fidanzato non c’è stato alcun tipo di rivalità, anzi, ma che questa ad Amici 20 non è stata la sua vittoria ma la loro vittoria.

“Sangio mi è stato tanto vicino, ha sempre avuto le parole giustissime per me” ha esordito la vincitrice di Maria De Filippi. “È come se si fossero incontrati i due bambini che sono presenti in noi” ha poi confidato. “Lui mi fa riflettere di più, io, invece, lo faccio riflettere di meno! ha poi ammesso divertita. “Il messaggio mio e di Sangio è quello di andare avanti, di non arrendersi, nonostante tutto” ha poi ribadito, consapevole che insieme sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per i giovanissimi che hanno seguito tutti i loro passi nella scuola di Amici. “La mia vittoria è stata di entrambi. Lui ha vinto tutto quello che poteva vincere durante il programma“ ha poi concluso. “Gli aspetta una carriera assurda”.

Giulia Stabile e Sangiovanni, anche dopo la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, siamo sicuri che continueranno il loro percorso artistico mano nella mano, raccogliendo sempre più consensi. I due giovani artisti hanno fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo e siamo sicuri, visto il loro enorme talento, che continueranno a brillare come hanno fatto durante il corso di questi mesi.