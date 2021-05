Gilles Rocca torna da Miriam Galanti: il dettaglio non sfugge ai fan

Gilles Rocca, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, è tornato da Miriam Galanti, ma il dettaglio non è sfuggito ai suoi fan.

Gilles Rocca è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, la prima che ha visto Ilary Blasi nel ruolo di padrona di cosa, e durante il suo percorso all’interno del programma non è di certo sfuggito all’attenzione del pubblico del piccolo schermo il profondo legame che lo unisce alla sua compagna Miriam Galanti.

Durante le settimane trascorse in Honduras, infatti, il concorrente ha sempre manifestato il suo amore per l’attrice, confidando quanto siano state dure le settimane senza di lei ed ogni occasione, durante i vari collegamenti con l’Italia, ha sempre lanciato messaggi rivolati alla Galanti, sottolineandole ogni volta come nonostante la distanza il suo amore per lei non sia cambiato di una virgola.

Gilles ha però da poco fatto il suo ritorno in Italia e dopo aver trascorso il periodo di quarantena obbligatorio per chiunque torni dall’esterno, ha ovviamente incontrato la sua compagna. Il tutto è stato testimoniato da uno scatto pubblicato da lui su Instagram ma ai suoi fedeli sostenitori non è sfuggito un particolare dettaglio.

Miriam Galanti e Gilles Rocca di nuovo insieme dopo l’Isola, ma lui fa una scelta

Gilles Rocca, dopo numerose settimane trascorse in Honduras, ha finalmente avuto modo di potersi riunire con la sua Miriam Galanti. I due sono fidanzati da diversi anni e in queste ore hanno potuto finalmente riabbracciarsi. Il loro incontrato è stato postato sui social, ma ai fedeli sostenitori dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non è sfuggito un dettaglio riguarda alla foto postata. Quale?

“I tramonti e le albe che amo… quelli insieme a te” ha scritto Gilles, che di recente è stato criticato da Daniela Martani, accompagnando alla foto che lo mostra in compagnia della sua compagna, scegliendo però di bloccare tutti i commenti degli utenti di Instagram. In modo tale da far vedere loro sì il contenuto che ha scelto di pubblicare in rete, ma senza dare la possibilità di poterlo commentare.

Come mai Gilles Rocca dopo L’Isola dei Famosi ha scelto di bloccare i commenti degli utenti della rete? Molto probabilmente l’ex naufrago ha scelto di agire in questo modo in quanto dopo la fine della sua esperienza in Honduras è stato travolto dalle critiche. In quanto secondo alcuni telespettatori ha giocato di astuzia e non è nemmeno piaciuto l’ultimo botta e risposta con Tommaso Zorzi. Gilles, molto probabilmente, stanco di leggere commenti negativi, ha scelto di bloccarli e di proseguire dritto per la sua strada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

L’importante è che finalmente Gilles Rocca e Miriam Galanti siano riusciti ad unirsi di nuovo, dopo svariate settimane trascorse da separati. Sicuramente, nei prossimi giorni, l’ex concorrente tornerà anche in studio da Ilary Blasi e in quel momento ne vedremo delle belle.