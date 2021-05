Daniela Martani vuota il sacco su Gilles Rocca: perché ha partecipato all’Isola

Daniela Martani si è duramente scagliata contro Gilles Rocca dopo l’Isola dei Famosi, rivelando il motivo per cui avrebbe partecipato.

Che tra Daniela Martani e Gilles Rocca non scorresse buon sangue, non era di certo un mistero, ma l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ribadito cosa non le piace del suo compagno di viaggio, con cui non ha mai instaurato un buon rapporto. Tra le pagine del settimanale Nuovo, la Martani si è scagliata nuovamente contro Rocca rivelando il motivo per cui secondo lei avrebbe scelto di prendere parte al programma di Ilary Blasi e per quale motivo avrebbe continuato, per inerzia, fin quando non ha chiesto agli altri naufraghi, e il pubblico, di mandarlo a casa.

Secondo Daniela Martani, infatti, Gilles Rocca ha partecipato all’Isola dei Famosi soltanto per il cachet che secondo alcune recenti indiscrezioni trapelate in rete si aggirerebbe intorno ai 7 mila euro a settimana.

Isola dei Famosi, Daniela Martani si scaglia contro Gilles Rocca: “Ha un problema”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Daniela Martani non sembra avere dubbi nei confronti di Gilles, convinta che lui abbia scelto di proseguire con il suo percorso all’interno del programma soltanto per una motivazione economica e nient’altro: “È andato avanti per inerzia” ha esordito Daniela. “La sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile” ha poi proseguito, tornando a parlare anche della presunta aggressività mostrata nei suoi confronti.

“Credo che il suo problema affondi le radici nel passato” ha ripreso poi Daniela Martani contro Gilles Rocca. “Da quel che ha raccontato a me e agli altri naufraghi” ha poi proseguito l’ex concorrente di Ilary Blasi. “Da giovane era un ragazzo di strada e le risse erano all’ordine del giorno per lui” ha poi conclso.

Dichiarazioni forti quelle di Daniela a cui, almeno per il momento, Gilles ha preferito non replicare, ma sicuramente non appena farà il suo ingresso in studio, non appena il periodo di quarantena obbligatorio sarà finito, ne vedremo delle belle.

Il ritorno in studio di Vera Gemma, la prova di Akash, il “ciclone” Fariba e nuovi scontri tra i naufraghi: ecco una selezione dei momenti più belli della sedicesima puntata di #Isola😍https://t.co/MPw9eANwsm — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) May 11, 2021

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi, purtroppo o per fortuna, sta già giungendo al termine. Tant’è che alcuni concorrenti di Ilary Blasi hanno lanciato un appello ad Alfonso Signorini, chiedendo di essere presi in considerazione per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Che cosa sceglierà di fare il conduttore? In molti sperano di rivedere la “coppia” Martani – Rocca, che ha dato tante soddisfazioni in Honduras.