Isola dei Famosi, 3 naufraghi si candidano per il GF Vip: ecco chi sono

L’Isola dei Famosi sta per terminare e 3 naufraghi hanno lanciato il loro appello per essere al GF Vip! Ecco chi sono.

La prima edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi sta per giungere al termine, ma Mediaset sta già lavorando al Grande Fratello Vip per scegliere i vipponi che andranno a formare il cast della sesta stagione del reality show di canale 5. Alcuni naufraghi di quest’anno, però, non hanno disdegnato la possibilità di prenderne parte, lanciando il loro personale appello ad Alfonso Signorini e chissà che lui non scelga di ascoltarli, dando loro la possibilità di prendere parte al programma che durante la scorsa stagione ha collezionato ascolti record e durato per ben sei mesi con tanto di doppio appuntamento settimanale.

Curiosi di conoscere i nomi dei naufraghi che vorrebbero essere tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia? Ecco chi sono e che cosa hanno dichiarato in proposito.

Grande Fratello Vip: l’appello dei concorrenti dell’Isola dei Famosi a Signorini

Come anticipato, sono ben 3 i naufraghi dell’Isola dei Famosi che durante il corso di varie interviste hanno espresso il loro desiderio di prendere parte al GF Vip 6 non solo per mettersi nuovamente in gioco ma anche per poter mostrare al pubblico del piccolo schermo un lato di loro che probabilmente non è emerso durante il percorso in Hondurars.

La prima a farsi avanti è stata Daniela Martani che, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, ha già preso parte al format ma nella versione dedicata alle persone comuni. Purtroppo però dovette interrompere quell’esperienza a causa di problemi lavorativi e vorrebbe oggi poter avere la possibilità di poterla portare a termine. Ecco che cosa ha dichiarato durante il suo intervento all’Isola Party: “Il Grande Fratello Vip mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché no?”.

LEGGI ANCHE –> Vera Gemma dopo l’Isola dei Famosi tuona: “Ha una maschera!”

La seconda naufraga che si è fatta avanti è stata Vera Gemma, che ai microfoni di Super Guida Tv ha rivelato che non le dispiacerebbe prendere parte al progetto, anche se almeno per il momento non c’è nulla di certo: “Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico” ha spiegato la figlia d’arte. “Il Grande Fratello Vip mi permetterebbe di farmi conoscere ad un pubblico più ampio“ ha poi ammesso. “Non credo che la sovraesposizione possa rovinarmi. Alla fine hanno partecipato un po’ tutti ai reality. Secondo me dipende dall’uso che ne fai. Certo, non vorrei diventare un fenomeno da reality” ha poi precisato.

L’ultima, ma non per importanza, è stata Drusilla Gucci, che di recente ha lasciato senza parole Tommaso Zorzi, che sempre al portale che ha intervistato Vera Gemma ha confidato la sua volontà di voler varcare la famosa soglia rossa: “Non voglio pensare che la tv sia stata solo una parentesi” ha esordito la concorrente di Ilary Blasi. “Dopo questo primo gradino mi piacerebbe proseguire la scalata. Ovviamente, non rinuncerei alla mia passione per la scrittura e al green design“ ha poi precisato. “Il mio sogno rimane di diventare una scrittrice e di divulgare le mie opere. Grande Fratello Vip? Anche quella deve essere una bella sfida. Sarei curiosa. Credo che possa essere un’occasione per far conoscere al pubblico altri aspetti della mia personalità” ha poi concluso.

Le nomination di Elisa Isoardi… No, non è come sembra!#IsolaParty ti aspetta su Mediaset Play Infinity!https://t.co/JHhn4wymzR — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2021

L’appello dei concorrenti dell’Isola dei Famosi è arrivato forte e chiaro. Ora non resta che ad Alfonso Signorini se scegliere di averli con lui nella nuova edizione del GF Vip oppure se declinare gentilmente la loro proposta.