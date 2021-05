L’emicrania è un problema che non ti abbandona? Scopri i rimedi naturali che aiutano ad alleviarla.

Chi soffre spesso di mal di testa sa bene come si tratti di una condizione spesso invalidante e che rende ogni più piccola azione molto più difficile del previsto. Indipendentemente da tipo di mal di testa, quando il dolore si presenta è infatti difficile pensare in modo sereno.

E ciò può incidere sull’umore così come sulle prestazioni di ogni giorno. Per fortuna ci sono dei rimedi naturali che possono fare la differenza, aiutandoci a non dover ricorrere continuamente ai farmaci. Scopriamo quali sono i più noti per la loro efficacia.

I rimedi naturali contro l’emicrania

Prima di parlare dei vari rimedi naturali considerati utili contro il mal di testa è bene ragionare sullo stile di vita e sulla necessità di modificarlo il più possibile.

Per far si che gli attacchi di emicrania siano meno frequenti occorre infatti trovare il modo di concedersi diversi momenti di calma durante la giornata. Alleviare lo stress, infatti, può modificare in modo decisamente importante la durata e la frequenza dei mal di testa.

A ciò andrà unita un’alimentazione sana e bilanciata, l’attività fisica, un buon riposo notturno e tecniche che si rivelano sempre utili come lo yoga o la meditazione. Detto ciò andiamo ad alcuni rimedi in grado di lenire il dolore.

Il magnesio. Non tutti lo sanno ma il magnesio aiuta a rilassare i muscoli, alleviando anche gli attacchi di emicrania. Per quanto riguarda l’alimentazione, lo si può trovare nel cacao, nella frutta secca o nelle banane. E inserirlo in questo modo è già un buon aiuto. In alternativa lo si può trovare anche in forma granulare e da assumere giornalmente. Cosa che andrà fatta sempre dietro parere medico.

Il caffè. La caffeina è nota per le sue proprietà antidolorifiche. Se assunta in piccole quantità aiuta quindi ad alleviare l’emicrania. Bere un caffè quando si presenta il dolore può quindi aiutare a ridurlo velocemente. Ovviamente si tratta di un rimedio da mettere in pratica solo se non si hanno problemi con il principio attivo.

La valeriana. Nota come rilassante e utilissima per dormire, la valeriana aiuta anche ad allentare gli stati tensivi che spesso portano a soffrire di mal di testa. Una o due tisane al giorno possono fare la differenza. Oltre alla valeriana ci sono atre erbe note per le loro proprietà calmanti e tra queste ricordiamo la melissa e la camomilla.

Trovare un buon modo per contrastare l’emicrania aiuta sicuramente a vivere meglio e ad affrontare la giornata con maggior serenità. Ovviamente, se il problema è costante, la prima cosa da fare è sentire il medico per effettuare gli accertamenti necessari. Una volta scoperte le cause, sempre dietro suo consiglio si potrà decidere come agire, sperimentando i vari rimedi e trovando quello più adatto alla propria persona.