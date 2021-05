Dayane Mello beccata con la sua nuova fiamma: “La mia fuga dalla realtà”

Dayane Mello, dopo la paparazzata con Mario Balotelli, è stata paparazzata insieme alla nuova fiamma: ecco chi è.

Dayane Mello, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, esperienza durata ben 6 mesi, è una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa. La bella modella brasiliana di recente sembra essere il personaggio preferito dai paparazzi, che la inseguono ovunque lei vada.

Tant’è che non molto tempo fa l’hanno paparazzata al fianco del suo ex Mario Balotelli, con cui aveva avuto un incontro proprio durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ed ora invece è stata fotografata al fianco di quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. Stiamo parlando di Andrea, un imprenditore salernitano, che è stato fotografato in barca al fianco di Dayane e i due si scambiano passionali baci. Tant’è che il settimanale Chi, che ha pubblicato gli scatti rubati, ha contatto la Mello facendole qualche domanda in merito a questa nuova frequentazione.

Curiosi di conoscere chi è la nuova fiamma di Dayane Mello? Ecco che cosa ha dichiarato lei ai microfoni della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Dayane Mello trova l’amore al fianco di Andrea? Le parole di lei

Dayane Mello ha precisato che almeno per il momento non c’è nulla di ufficiale tra loro, ma che si stanno conoscendo. Per questo motivo non se la sente di sbilanciarsi se Andrea sia o meno il suo nuovo compagno. Quello che però sembra essere certo è che accanto a lui si sente al settimo cielo e la recente vacanza trascorsa insieme per lei è stata una vera e propria fuga dalla realtà. Una piccola pausa di cui aveva bisogno per poter carburare al meglio nei prossimi giorni.

“Questa settimana su “Chi” : Dopo il breve incontro con l’ex fiamma Mario Balotelli, Dayane Mello è volata sulla costiera amalfitana con Andrea, un giovane imprenditore casertano che l’ha conquistata con un weekend da sogno a bordo di uno yacht da mille e una notte” riportano i social della testata dopo aver pubblicato le foto con Mario Balotelli. “Cerco un uomo che si prenda cura di me”, ha detto a “Chi” . “È lui? Devo ancora scoprirlo? Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà“ prosegue il pezzo in questione. “Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice”.

Andrea ha tutte le carte in regola per poter diventare il nuovo fidanzato di Dayane Mello? Soltanto il tempo potrà svelare questo nuovo arcano. In ogni caso non possiamo che farle il nostro in bocca al lupo.