Vera Gemma dopo l’Isola dei Famosi tuona: “Ha una maschera!”

Vera Gemma dopo l’Isola dei Famosi non le manda di certo a dire. Ecco contro chi si è scagliata la figlia d’arte.

Vera Gemma è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di quest’edizione dell’Isola dei Famosi e il suo ingresso in studio, avvenuto lunedì scorso, resterà sicuramente nella storia del programma di Ilary Blasi. Dopo la fine di quest’esperienza, però, la figlia d’arte non si è di certo tirata indietro rivelando, come ha fatto anche durante il suo percorso in Honduras, ciò che pensa realmente dei suoi compagni di viaggio.

Intervistata ai microfoni di Casa Chi, Vera non si è di certo trattenuta e senza peli sulla lingua ha stroncato Francesca Lodo. Il motivo? Secondo la figlia d’arte, Francesca, ma anche molti altri concorrenti, indosserebbero una maschera. Pronti a mostrarsi per quello che non sono agli occhi del pubblico del piccolo schermo, perché spaventati all’idea che possano non fare breccia nel loro cuore.

Vera Gemma ha criticato Francesca Lodo all’Isola dei Famosi, non mandandole di certo a dire ed invitando tutti i suoi ex compagni di viaggio a mostrarsi per quello che realmente sono e sicuramente il pubblico che segue tutto attentamente da casa imparerà ad apprezzarli ancora di più e soprattutto per quello che sono realmente.

Isola dei Famosi, Vera Gemma stronca Francesca Lodo: “Vuole apparire bene”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma ci ha tenuto a sottolineare come questo atteggiamento sia stato adottato da Francesca Lodo che non appena è venuta a conoscenza di aver perso al televoto, è crollata ed è scoppiata in lacrime quando Ilary Blasi le ha proposto di proseguire la sua avventura in solitaria insieme alla modella Beatrice, che da settimane ormai prosegue con il suo percorso nel programma all’insaputa degli altri concorrenti.

“Francesca Lodo ha una maschera“ ha esordito Vera, che di recente ha avuto un simpatico botta e risposta con Ilary Blasi. “Lei vuole apparire per bene a tutti i costi“ ha poi proseguito durante il corso dell’intervista. “Le donne che vogliono essere politically correct a tutti i costi mi annoiano da morire“ ha poi osservato. “Bisogna essere politicalli INcorrect!” ha concluso, invitando tutti i suoi ex compagni di viaggio a gettare le maschere e mostrarsi per quello che si è realmente.

Vera Gemma dopo l’Isola dei Famosi non le ha di certo mandate a dire. Sarà forse per questo motivo che il suo ingresso in studio, dopo il periodo di quarantena obbligatorio, resterà nella storia del programma? Sicuramente il suo eccentrico look ha dato sicuramente una mano a farla restare impressa nella mente e nel cuore del pubblico a casa.