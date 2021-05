Jeda e Vera Gemma, sguardi di fuoco all’Isola dei Famosi 2021: cos’è successo

Jeda e Vera Gemma hanno litigato all’Isola dei Famosi 2021 durante la diretta? Lo sguardo del 22enne svela tutta la verità.

Jeda è il vero protagonista dell’Isola dei Famosi 2021. Sin dalla prima puntata della quindicesima edizione del reality show, il fidanzato di Vera Gemma ha conquistato tutti, dal pubblico alla conduttrice Ilary Blasi che lo ha coinvolto in ogni puntata dando vita a simpatici siparietti mentre Vera si trovava in Honduras.

Eliminata dal reality, Vera è rientrata in Italia da qualche settimana, ma prima di poter essere presente in studio, ha dovuto osservare un periodo di quarantena. Durante la sedicesima puntata caratterizzata inizialmente dallo scontro tra Tommaso Zorzi e Angela Melillo, Vera è arrivata finalmente in studio con una tuta dorata e molto aderente che ha esaltato le sue forme.

La regia, mentre Ilary parlava con Vera Gemma, ha inquadrato Jeda il cui sguardo, secondo il popolo di Twitter, rispecchiava dei malumori. Vera e Jeda, dunque, hanno litigato?

Jeda, sguardo di fuoco verso la fidanzata Vera Gemma? Il pubblico dell’Isola dei Famosi sgancia la bomba

Vera Gemma e Jeda potrebbero aver litigato prima o durante la diretta della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Mentre andava in scena il siparietto tra Vera Gemma e Ilary Blasi, il popolo di Twitter, da attento osservatore, ha notato degli sguardi non totalmente amorevoli di Jeda nei confronti della fidanzata.

Secondo gli utenti, la coppia potrebbe aver litigato per la gelosia di Vera ha ammesso di aver pensato ad un bacio vero tra llary Blasi e Jeda. C’è, tuttavia, chi pensa che Jeda non abbia gradito il look di Vera che, in studio, ha sfoggiato la sua bellezza tuffandosi, poi, tra le braccia di Tommaso Zorzi che ha sempre tifato per lei.

Vera Gemma in realtà NERISSIMA per la storia di Jeda e Ilary. LI ESIGO A TEMPTATION ISLAND!

Jedà sorride più ora guardando le clip con Ilary che quando è entrata Vera🤣 #isola #tommasozorzi — Ilariasweet94 (@ilariasweet94) May 10, 2021

Comunque Jeda e moscio stasera:forse Vera lo ha bastonato per il bacio a Ilary #isola #isoladeifamosi2021 — Silver (@Silver72725560) May 10, 2021

Vera nera per Ilary e Jedà

Aiutoooo#isola #tommasozorzi — Rouge (@emanuelarouge) May 10, 2021

In pratica Vera si è scannata contro Jeda perché pensava si fossero baciati sul serio senza plexiglass STO MALE! #isola — Adam International (@adamfoureira) May 10, 2021

Non c’è nulla di certo sulla presunta discussione tra Vera e Jeda, ma i fans dell’Isola stanno inondando di messaggi Twitter.