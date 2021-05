Giulia Stabile, retroscena agghiacciante: la verità della sua insegnante

Giulia Stabile è la vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ma non tutti sono a conoscenza di un agghiacciante retroscena sul suo passato.

Giulia Stabile sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. La giovane ballerina è stata eletta dal pubblico sovrano come la vincitrice di Amici 20. La sua partecipazione al programma si è rivelata essere un autentico successo, in quanto ha permesso alla sua arte di farsi conoscere ed apprezzare dai telespettatori e in quella scuola, oltre a trovare il successo, è riuscita a scoprire l’amore iniziando una relazione con il cantante Sangiovanni.

Non tutti sono a conoscenza, però, che dietro il bellissimo sorriso di Giulia dietro c’è tanta sofferenza. La vincitrice di Maria De Filippi, infatti, è stata vittima di bullismo. I suoi coetanei non facevano altro che prenderla in giro, giudicandola una brutta ragazza ed anche poco intelligente, ma Giulia è riuscita a dimostrare a tutti che si sbagliavano diventando un vero e proprio esempio per tutti quei ragazzi che vivono ciò che ha vissuto lei sulla sua pelle.

A rompere il silenzio, ai microfoni di Adnkronos, è stata la sua storica insegnante di danza, Flaminia Buccellato, rivelando un agghiacciante e doloroso retroscena sul passato della sua allieva.

Giulia Stabile dopo la vittoria ad Amici 20: parla la sua storica insegnante

L’insegnante di danza di Giulia Stabile di Amici 20 l’ha conosciuta quando aveva appena 3 anni e ricorda di aver ascoltato la sua voce soltanto dopo 10 anni. Giulia non voleva parlare, ma era entrata nella sua scuola con l’unico obiettivo di ballare ed era in grado di provare in sala anche per 6 o 7 ore consecutive.

“Quando è arrivata nella mia scuola aveva solo 3 anni, non parlava, voleva solo ballare“ racconta la sua storica insegnante di danza. “La sua vittoria mi commuove e mi inorgoglisce. Ha vinto una ragazza pulita, bullizzata da bambina, che ha lottato con la forza della danza e della passione” ha proseguito Flaminia Buccellato. “Giulia è una stakanovista. Riesce a stare in sala anche 6-7 ore. Persona solare, empatica, ha avuto molti problemi da bambina“ ha poi confidato.

“Dicevano fosse brutta, non particolarmente intelligente, la sua voce l’ho sentita per la prima volta a 13 anni” ha poi ammesso. “Dopo la vittoria mi ha chiamato” ha poi rivelato. “Direttrice non capisco ancora cosa è successo, ma voglio ritornare a studiare” ha poi riferito, sottolineando come questo percorso non l’abbia mai cambiata e lo dimostrano anche le sue prime dichiarazioni dopo la vittoria.

“Giulia si chiudeva in sé anche in sala, sempre in fondo, insicura, timorosa di apparire. Lei era solo molto, molto sensibile e molto artista“ ha poi concluso l’insegnante. “Bisogna capirla, entrare nel suo mondo. È quello che ho fatto in tutti questi anni” ha poi aggiunto.

Giulia Stabile ora più che mai è pronta a godersi il suo meritato successo e non ha alcuna intenzione di abbandonare gli studi. Un ottimo esempio per i suoi coetanei. Tant’è che è stata la prima ballerina donna a vincere Amici di Maria De Filippi.